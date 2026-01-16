«Κόπηκε» από το Μαξίμου ο Κώστας Ανεστίδης μετά τα χυδαία σχόλια κατά του πρωθυπουργού – Τι λέει ο ίδιος

Εκτός της συνάντησης των αγροτοσυνδικαλιστών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου τέθηκε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, μετά τις χυδαίες αναφορές του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες προκάλεσαν έντονη ενόχληση στο πρωθυπουργικό περιβάλλον.

16 Ιαν. 2026 11:06
Pelop News

Εκτός της συνάντησης των αγροτοσυνδικαλιστών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου τέθηκε τελικά ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, μετά τα χυδαία σχόλια που εξαπέλυσε κατά του Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει στη στήλη της η Χριστίνα Κοραή, οι αναφορές του αγροτοσυνδικαλιστή προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στο πρωθυπουργικό γραφείο, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η απομάκρυνσή του από τη συγκεκριμένη συνάντηση, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η συνολική διαδικασία διαλόγου με τους εκπροσώπους των μπλόκων.

Για να αποφευχθεί η εκτροπή της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι συνδικαλιστές όπως οι Ρίζος Μαρούδας, Κώστας Τζέλλας και Σωκράτης Αλειφτήρας ζήτησαν από τον Κώστα Ανεστίδη να διευκολύνει την Επιτροπή και να αποχωρήσει οικειοθελώς, ενώ πιέσεις φέρεται να δέχθηκε και από άλλους αγρότες.

Παρά τις εξελίξεις, ο Κώστας Ανεστίδης εμφανίστηκε ανυποχώρητος μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (16/1/2026) στην εκπομπή Το Πρωινό, υποστηρίζοντας ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στη συνάντηση των λεγόμενων «σκληρών» των μπλόκων με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου, προκειμένου, όπως είπε, να εκπροσωπήσει τους αγρότες.

Αναφερόμενος στα επίμαχα σχόλια, ισχυρίστηκε ότι ειπώθηκαν σε συνομιλία off the record με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη και ότι διέρρευσαν χωρίς τη θέλησή του. «Ήταν ανοιχτή κάποια γραμμή, το διέρρευσαν στην Αθήνα και το έβγαλαν στη φόρα όπως το έβγαλαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δήλωσε πως ζήτησε συγγνώμη για τα όσα ειπώθηκαν, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση προσβολής. «Είμαι χαρακτήρας που ό,τι αισθάνομαι το λέω. Ζήτησα συγγνώμη και το αισθάνομαι. Ήταν μια φιλική συζήτηση. Εξέφρασα αυτά που, όπως λέει, λέει ο ελληνικός λαός πίσω από κλειστές πόρτες. Εγώ τα είπα μπροστά στις πόρτες», υποστήριξε.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι επιθυμεί να βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, επιμένοντας πως στόχος του παραμένει η εκπροσώπηση των αγροτών στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, παρά το γεγονός ότι η κυβερνητική πλευρά έχει ήδη αποφασίσει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία.


