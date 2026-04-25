Κορινθιακός στο επίκεντρο: Σύγκρουση σεισμολόγων μετά την προειδοποίηση Παπαδόπουλου για μεγάλο σεισμό

Σφοδρές αντιδράσεις από άλλους σεισμολόγους προκάλεσε η δημόσια εκτίμηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου ότι για τον Κορινθιακό έχει ξεκινήσει «αντίστροφη μέτρηση» για ισχυρό σεισμό. Το θέμα άνοιξε νέα συζήτηση για τα όρια της επιστημονικής πρόγνωσης, τη δημόσια ευθύνη των ειδικών και τον κίνδυνο να περάσουν στην κοινωνία μηνύματα που προκαλούν ανησυχία χωρίς σαφή τεκμηρίωση.

Η αφορμή δόθηκε από συνέντευξη του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, ο οποίος, με αφορμή και τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη, υποστήριξε ότι στην Ελλάδα έχει περάσει σημαντικό διάστημα χωρίς σεισμό άνω των 6 Ρίχτερ και ότι, στατιστικά, τα μεγάλα μεγέθη θα επανεμφανιστούν.

Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε ιδιαίτερα στον Κορινθιακό Κόλπο, τον οποίο χαρακτήρισε περιοχή υψηλής σεισμικότητας, λέγοντας ότι οι υπολογισμοί του με προηγμένες μεθόδους δείχνουν πως η «αντίστροφη μέτρηση» για ισχυρό σεισμό έχει ήδη αρχίσει. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για το χρονικό πλαίσιο, ανέφερε ορίζοντα ενός, δύο ή τριών ετών.

Η άμεση αντίδραση Λέκκα

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν γρήγορη αντίδραση από τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο Κορινθιακός είναι πράγματι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, αλλά δεν είναι επιστημονικά δυνατό να προβλεφθεί με ακρίβεια πότε θα σημειωθεί ένας μεγάλος σεισμός.

Ο κ. Λέκκας υπενθύμισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενεργή τεκτονική δομή που εξελίσσεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια και τόνισε ότι ο γεωλογικός χρόνος δεν μπορεί να μεταφραστεί απλοϊκά στον ανθρώπινο χρόνο. Όπως σημείωσε, οι μεγάλοι σεισμοί μπορεί να εκδηλωθούν σε βάθος εκατοντάδων ή και χιλιάδων ετών και δεν υπάρχει δυνατότητα ακριβούς χρονικής πρόγνωσης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι άλλο πράγμα είναι η επιστημονική παρακολούθηση και άλλο η βεβαιότητα για το πότε θα συμβεί ένα μεγάλο γεγονός, βάζοντας στο επίκεντρο όχι τις ημερομηνίες αλλά την προετοιμασία, την ανθεκτικότητα των υποδομών και την ενημέρωση των πολιτών.

Η θέση Καραστάθη

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, ο οποίος εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τα στοιχεία που διαθέτει το Ινστιτούτο για τον Κορινθιακό.

Όπως ανέφερε, δεν προκύπτει από τα δεδομένα του Γεωδυναμικού κάποια ειδική ανησυχία για την περιοχή. Αναγνώρισε ότι ο Κορινθιακός είναι σεισμικά ενεργός και ότι έχει περάσει καιρός από ισχυρό γεγονός, αλλά τόνισε ότι αυτό δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση ασφαλή εκτίμηση για μεγάλο σεισμό σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο.

Με αυτή την τοποθέτηση, ο κ. Καραστάθης άφησε σαφείς αποστάσεις από τη δημόσια βεβαιότητα που εξέπεμψαν οι δηλώσεις Παπαδόπουλου.

Τσελέντης: «Σεισμολογικό μπαρμπούτι»

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο Άκης Τσελέντης, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για «σεισμολογικό μπαρμπούτι» και κατηγόρησε όσους κάνουν τέτοιες εκτιμήσεις ότι οδηγούν πολίτες και επαγγελματίες σε αχρείαστο πανικό.

Ο κ. Τσελέντης υποστήριξε ότι από τις συγκεκριμένες δηλώσεις έχει ήδη προκληθεί μεγάλη αναστάτωση σε τουριστικές περιοχές και ανέφερε ότι έχει δεχθεί δεκάδες μηνύματα από ανήσυχους πολίτες και ανθρώπους του τουρισμού.

Στην παρέμβασή του σημείωσε ότι αν κάποιος διαθέτει επιστημονικά δεδομένα που συγκλίνουν σε συγκεκριμένο μέγεθος, θέση και χρόνο, οφείλει πρώτα να ενημερώσει τα αρμόδια όργανα, όπως την Εθνική Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου και τον ΟΑΣΠ, και όχι να μεταφέρει αόριστες εκτιμήσεις στη δημόσια σφαίρα.

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για τον τρόπο που προβάλλονται τέτοιες τοποθετήσεις από τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι η καταστροφολογία «πουλάει», αλλά μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία και στην οικονομία, ειδικά εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Το σημείο της σύγκρουσης

Η ουσία της αντιπαράθεσης δεν είναι το αν ο Κορινθιακός είναι σεισμικά ενεργός. Σε αυτό υπάρχει συμφωνία. Η πραγματική σύγκρουση αφορά το αν μπορεί ένας επιστήμονας να μιλήσει δημόσια για τόσο στενό χρονικό παράθυρο εκδήλωσης μεγάλου σεισμού.

Από τη μία πλευρά, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επικαλείται στατιστικά δεδομένα και προηγμένες μεθόδους για να υποστηρίξει ότι ο χρόνος πλησιάζει. Από την άλλη, οι υπόλοιποι σεισμολόγοι που αντέδρασαν επιμένουν ότι η σεισμολογία δεν επιτρέπει τέτοιου τύπου συγκεκριμενοποιημένες προβλέψεις και ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να κινείται με μεγαλύτερη προσοχή.

Τι μένει τελικά

Η νέα αυτή δημόσια αντιπαράθεση δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι το πεδίο της σεισμικής πληροφόρησης σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Ο Κορινθιακός παραμένει μια περιοχή που βρίσκεται στο μικροσκόπιο λόγω του ιστορικού και της γεωδυναμικής της συμπεριφοράς. Ωστόσο, το πότε θα δώσει έναν νέο μεγάλο σεισμό παραμένει, σύμφωνα με τους περισσότερους ειδικούς, αδύνατο να προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Αυτό που μένει ως κοινός παρονομαστής είναι η ανάγκη για σταθερή παρακολούθηση, ψυχραιμία και σοβαρή αντισεισμική προετοιμασία, χωρίς βεβαιότητες που η ίδια η επιστήμη δεν μπορεί να στηρίξει.

