Κορινθιακός: Το ξεκάθαρο μήνυμα Λέκκα για το ενδεχόμενο μεγάλου σεισμού

Μήνυμα ψυχραιμίας αλλά και διαρκούς ετοιμότητας έστειλε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας για τον ισχυρό σεισμό νότια της Κρήτης και για τα σενάρια που επανέρχονται ανά διαστήματα γύρω από τον Κορινθιακό Κόλπο. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι για τον πρόσφατο σεισμό στην Κρήτη υπάρχουν ενδείξεις εκτόνωσης του φαινομένου, ενώ για τον Κορινθιακό υπογράμμισε πως, παρότι πρόκειται για περιοχή υψηλής σεισμικότητας, δεν είναι επιστημονικά δυνατό να ειπωθεί πότε θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός.

Αναφερόμενος στη σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε νότια της Κρήτης, ο Ευθύμης Λέκκας εκτίμησε ότι όλα δείχνουν πως το φαινόμενο βρίσκεται σε πορεία εκτόνωσης και ότι, κατά πάσα πιθανότητα, επρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο, σε συνδυασμό με τον προσανατολισμό του ρήγματος, συνέβαλε ώστε η ενέργεια να διοχετευθεί μακριά από τη στεριά και έτσι να υπάρξουν περιορισμένες επιπτώσεις στις κατοικημένες περιοχές.

Τι είπε για τον Κορινθιακό

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ αναφέρθηκε στον Κορινθιακό Κόλπο, μια περιοχή που παραμένει διαχρονικά στο μικροσκόπιο των επιστημόνων λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητάς της. Ξεκαθάρισε ότι πρόκειται πράγματι για μια ιδιαίτερα ενεργή τεκτονική δομή, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει ακριβής χρονική πρόγνωση για έναν μελλοντικό μεγάλο σεισμό.

Όπως είπε, άλλο είναι η στενή επιστημονική παρακολούθηση μιας περιοχής και άλλο η βεβαιότητα για το πότε θα εκδηλωθεί ένα ισχυρό γεγονός. Ο Ευθύμης Λέκκας σημείωσε ότι ο γεωλογικός χρόνος λειτουργεί με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς από τον ανθρώπινο χρόνο και πως τα διαστήματα επανάληψης μεγάλων σεισμών δεν μπορούν να μεταφραστούν απλοϊκά σε κύκλους δεκαετιών. Ένας μεγάλος σεισμός, όπως ανέφερε, μπορεί να εκδηλωθεί σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ακριβούς χρονικού προσδιορισμού.

Οι ιστορικοί σεισμοί και η πραγματική συζήτηση

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπενθύμισε ότι η περιοχή του Κορινθιακού έχει δώσει και στο παρελθόν σημαντικούς σεισμούς, φέρνοντας ως παραδείγματα τον σεισμό του Αιγίου και τους σεισμούς στις Αλκυονίδες. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να αναδείξει τη διαχρονική σεισμική επιβάρυνση της περιοχής, χωρίς όμως να τροφοδοτήσει σενάρια βεβαιότητας για άμεση εκδήλωση ενός νέου μεγάλου γεγονότος.

Το βασικό σημείο στο οποίο επέμεινε είναι ότι η δημόσια συζήτηση δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε προβλέψεις για συγκεκριμένες ημερομηνίες ή σεναριολογία χωρίς επιστημονική βάση. Αντίθετα, όπως είπε, το κρίσιμο ζητούμενο είναι η συστηματική προετοιμασία της χώρας, με ανθεκτικές κατασκευές, σωστή οργάνωση υποδομών, εκπαίδευση των πολιτών και σύγχρονα επιχειρησιακά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε περιοχής.

Το μήνυμα που έστειλε

Η ουσία της παρέμβασης Λέκκα είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, για την Κρήτη εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εικόνα δείχνει αποκλιμάκωση. Από την άλλη, για τον Κορινθιακό απέκλεισε κάθε λογική ακριβούς πρόβλεψης, επιμένοντας ότι η σοβαρή απάντηση δεν βρίσκεται στις ημερομηνίες αλλά στην πρόληψη και στην ετοιμότητα.

Για μια χώρα με τόσο έντονη σεισμική δραστηριότητα όσο η Ελλάδα, το μήνυμα αυτό παραμένει σταθερό: όχι εύκολα συμπεράσματα, όχι πρόχειρες βεβαιότητες, αλλά διαρκής επαγρύπνηση και ουσιαστική αντισεισμική θωράκιση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



