Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο στη Νεμέα, απεγκλωβισμός οδηγού

19 Απρ. 2026 16:53
Pelop News

«Συναγερμός» τα μεσημέρι της Κυριακής στη Νεμέα, καθώς σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό μιας γυναίκας σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:00,  στο 114ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στον κόμβο της Νεμέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το όχημα που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.

Από τη σύγκρουση, η οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για τον απεγκλωβισμό της. Η οδηγός ανασύρθηκε τραυματισμένη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου

