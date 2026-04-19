Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο στη Νεμέα, απεγκλωβισμός οδηγού
«Συναγερμός» τα μεσημέρι της Κυριακής στη Νεμέα, καθώς σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό μιας γυναίκας σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:00, στο 114ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στον κόμβο της Νεμέας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το όχημα που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.
Από τη σύγκρουση, η οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για τον απεγκλωβισμό της. Η οδηγός ανασύρθηκε τραυματισμένη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου
