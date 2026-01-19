Κορυφαίος προορισμός η Νάξος παγκοσμίως για το 2026

Κορυφαίος προορισμός η Νάξος παγκοσμίως για το 2026
19 Ιαν. 2026 10:17
Στους καλύτερους προορισμούς του κόσμου για το 2026,  περιλαμβάνει αποσπώντας διενθή διάκριση, η Νάξος, σύμφωνα με λίστα που διαμορφώθηκε μέσα από τις συμμετοχές τουριστικών περιοχών στην πρόσφατη διεθνή έκθεση WTM, στο Λονδίνο.

Η κατάταξη προέκυψε ύστερα από εκτενή έρευνα της Μάρτα Οστόγια, βραβευμένης travel blogger, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «the most influential talent on the web». Αξιοποιώντας την εμπειρία της από ταξίδια σε περισσότερες από 40 χώρες, συνέδεσε τις νέες τάσεις που παρουσιάστηκαν στη διεθνή έκθεση WTM και κατέληξε στη λίστα των προορισμών που αναμένεται να ξεχωρίσουν την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με το δημοφιλές ταξιδιωτικό blog Where Life is Great, η Νάξος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ξεπερνώντας τη Βαρσοβία, την Κόστα Μπράβα στην Ισπανία, τη Σικελία, τη Ριβιέρα Ναϊαρίτ στο Μεξικό, τη Μπαΐα στη Βραζιλία, τη Σάρτζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Οκινάουα στην Ιαπωνία και την Ισλανδία.

Η αρθρογράφος, η οποία είχε επισκεφθεί το νησί έπειτα από πρόσκληση του δήμου, περιγράφει τη Νάξο ως έναν τόπο όπου «ο χρόνος κυλά πιο αργά και η ψυχή βρίσκει χώρο να ανασάνει». Όπως σημειώνει, από όλα τα ταξίδια της το 2025, «η Νάξος ήταν εκείνη που την μπήκε αθόρυβα στην καρδιά της και αρνείται να φύγει».

«Αν ονειρεύεσαι την Ελλάδα αλλά αναζητάς κάτι πιο ήρεμο, πιο αυθεντικό και πολύ λιγότερο χαοτικό από τη Ζάκυνθο, τη Σαντορίνη ή τη Μύκονο, τότε αυτό είναι το κυκλαδίτικο νησί που ψάχνεις», ανέφερε επίσης η αρθρογράφος.

Χρυσές παραλίες, καθαρά τιρκουάζ νερά, παραδοσιακά ορεινά χωριά και αυθεντικές ταβέρνες συνθέτουν, κατά την ίδια, την ιδανική εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον οικογενειακό χαρακτήρα του νησιού, τονίζοντας τη φιλόξενη στάση των κατοίκων, τις ασφαλείς παραλίες και το φιλικό περιβάλλον για μικρά παιδιά.

