Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα: Ουρές στους δρόμους, φεύγουν γεμάτα πλοία και λεωφορεία

Με αυξημένη κίνηση στους δρόμους, μεγάλη πίεση στα λιμάνια και έντονη επιβατική κίνηση στα ΚΤΕΛ, οι τελευταίοι εκδρομείς εγκαταλείπουν την Αθήνα για το Πάσχα, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό μαζικής εξόδου που θυμίζει τις πιο δυνατές χρονιές των τελευταίων ετών. Η έξοδος εξελίσσεται με βασικό χαρακτηριστικό τις καθυστερήσεις στις οδικές αρτηρίες και τις υψηλές πληρότητες στα μέσα μεταφοράς, καθώς χιλιάδες πολίτες αναχωρούν για νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς.

Η εικόνα στους δρόμους της Αττικής και ειδικά στα ρεύματα εξόδου είναι επιβαρυμένη, με σημαντική επιβράδυνση να καταγράφεται στην Αθηνών – Κορίνθου, αλλά και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα. Παράλληλα, στα λιμάνια η επιβατική κίνηση παραμένει πολύ υψηλή, ενώ στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού επικρατεί το αδιαχώρητο, με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν το λεωφορείο ως πιο οικονομική λύση για τη μετακίνησή τους.

Κορυφώνεται η πασχαλινή έξοδος: Βούλιαξαν «Γέφυρα» και διόδια, αυξημένη κίνηση σε εθνικό δίκτυο, λιμάνια και ΚΤΕΛ

Αυξημένη κίνηση στην έξοδο από την Αθήνα

Η πίεση στο οδικό δίκτυο παραμένει έντονη, κυρίως στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, όπου η έξοδος των εκδρομέων προκαλεί καθυστερήσεις και ουρές οχημάτων. Η εικόνα είναι αντίστοιχη και σε άλλους βασικούς άξονες που οδηγούν εκτός λεκανοπεδίου, καθώς ο μεγάλος όγκος οχημάτων κινείται σχεδόν ταυτόχρονα προς την περιφέρεια.

Η ένταση της εξόδου αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία των διοδίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδόθηκαν για τη Μεγάλη Πέμπτη, από τα διόδια της Ελευσίνας στην Αθηνών – Κορίνθου και από τα διόδια Αφιδνών στην Αθηνών – Λαμίας πέρασαν δεκάδες χιλιάδες οχήματα, επιβεβαιώνοντας τον αυξημένο όγκο μετακινήσεων προς κάθε κατεύθυνση.

Λιμάνια με υψηλές πληρότητες και συνεχείς αναχωρήσεις

Στα λιμάνια της Αττικής η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, με τον Πειραιά να σηκώνει και φέτος το μεγαλύτερο βάρος της πασχαλινής εξόδου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη Μεγάλη Πέμπτη είχαν προγραμματιστεί 20 ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά και είχαν εκδοθεί 20.225 εισιτήρια, ενώ για τον Αργοσαρωνικό είχαν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια συμβατικών πλοίων και 15 με δελφίνια, με εκτιμώμενη κίνηση 2.322 επιβατών.

Αυξημένη ήταν και η κίνηση από τη Ραφήνα, απ’ όπου αναμένονταν 11 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες με 7.440 εκδοθέντα εισιτήρια, καθώς και από το Λαύριο, όπου είχαν προγραμματιστεί εννέα δρομολόγια με 2.284 επιβάτες. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η νησιωτική έξοδος παραμένει από τις βασικές επιλογές των εκδρομέων, παρά το υψηλό κόστος και τη γενικότερη πίεση στα νοικοκυριά.

Γεμάτα τα ΚΤΕΛ, κορυφώνεται η έξοδος

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ, με τον σταθμό του Κηφισού να καταγράφει αυξημένη προσέλευση επιβατών από νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, επικρατεί το αδιαχώρητο από κόσμο, με πολλούς να επιλέγουν το λεωφορείο ως πιο προσιτή λύση σε σχέση με άλλα μέσα μεταφοράς.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πολλοί ταξιδιώτες φεύγουν οργανωμένα για αρκετές ημέρες, με αποσκευές και δώρα, επιδιώκοντας να περάσουν το σύνολο των εορτών στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι η έξοδος εκτιμάται πως κορυφώνεται ανάμεσα στη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, κάτι που εξηγεί και την πολύ μεγάλη πίεση σε όλα τα μέσα.

Η μεγάλη εικόνα της πασχαλινής μετακίνησης

Η φετινή έξοδος δείχνει να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τους εκδρομείς να επιλέγουν κάθε διαθέσιμο μέσο για να φύγουν από τα αστικά κέντρα. Το βάρος πέφτει κυρίως στους δρόμους, στα λιμάνια και στα λεωφορεία υπεραστικών γραμμών, ενώ η συνολική εικόνα παραπέμπει σε μαζική μετακίνηση πληθυσμού λίγο πριν από την κορύφωση των εορτών.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, ενώ στους ταξιδιώτες συστήνεται να ελέγχουν έγκαιρα τις συνθήκες στους δρόμους και τις ώρες αναχώρησης, ιδίως όταν ταξιδεύουν ακτοπλοϊκώς, καθώς σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων μπορεί να προκύψουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Το Λιμενικό έχει ήδη επισημάνει σε ανάλογες περιπτώσεις ότι οι επιβάτες πρέπει να επικοινωνούν με λιμεναρχεία και πρακτορεία πριν από την αναχώρηση.

