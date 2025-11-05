Κόστα Ρίκα: Επιχείρηση μαμούθ κατά καρτέλ ναρκωτικών, 28 συλλήψεις σε 64 εφόδους

05 Νοέ. 2025 9:20
Την επιτυχή εξάρθρωση του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών που έχει δραστηριοποιηθεί ποτέ στη Κόστα Ρίκα, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Σε επιχείρηση πρωτοφανούς κλίμακας, 1.200 αστυνομικοί πραγματοποίησαν 64 εφόδους σε διάφορες επαρχίες, στοχεύοντας το λεγόμενο «Καρτέλ της Νότιας Καραϊβικής» (Cártel del Caribe Sur), όπως δήλωσε ο Μάικλ Σότο, υποδιευθυντής της Υπηρεσίας Δικαστικών Ερευνών.

Η οργάνωση χαρακτηρίζεται από υψηλή οργάνωση, εξελιγμένο σύστημα εφοδιασμού μέσω θαλάσσιων και χερσαίων οδών, καθώς και περίπλοκο κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος. Σύμφωνα με την κοσταρικανή εισαγγελία, 28 ύποπτοι συνελήφθησαν χθες, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025, ενώ κατασχέθηκαν πολυτελείς κατοικίες, οχήματα και πλεούμενα. Η επιχείρηση συντονίστηκε με τις αρχές της Κολομβίας, του Παναμά, της Ισπανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της αμερικανικής DEA.

Δύο ηγετικά στελέχη του καρτέλ βρίσκονται ήδη υπό κράτηση: Το ένα από το 2024 στη Βρετανία, εν αναμονή έκδοσης στις ΗΠΑ, και το δεύτερο σε κοσταρικανή φυλακή για τον ίδιο λόγο. Η Κόστα Ρίκα, που θεωρούνταν η ασφαλέστερη χώρα της Κεντρικής Αμερικής, κατέγραψε πέρυσι δείκτη ανθρωποκτονιών 16,6 ανά 100.000 κατοίκους – διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου – λόγω έξαρσης βίας από καρτέλ.

Πρόσφατα, τον Οκτώβριο, κοσταρικανό δικαστήριο ενέκρινε την έκδοση στις ΗΠΑ του πρώην υπουργού Ασφαλείας Σέλσο Γκαμπόα, κατηγορούμενου για διακίνηση ναρκωτικών. Η επιχείρηση αυτή ενισχύει τις προσπάθειες της χώρας να ανακτήσει την εικόνα ασφάλειας, εν μέσω διεθνούς συνεργασίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος.
