Κωστής Παλαμάς: Ποίηση, ιδέες και διεθνείς διαδρομές σε νέο κύκλο διαλέξεων στην Πάτρα

Με επίκεντρο την παλαμική ποίηση και τη δυναμική της στον χρόνο και στον χώρο, συνεχίζεται στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» ο ερευνητικός κύκλος διαλέξεων «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών», σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

19 Ιαν. 2026 13:25
Pelop News

Συνεχίζεται στην Πάτρα η σειρά διαλέξεων «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών», που συνδιοργανώνουν η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστήμιο Πατρών, με θεματικό άξονα την ποίηση και τη διανοητική ακτινοβολία του Κωστής Παλαμάς.

Η επόμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, στις 7.30 μ.μ., στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» (Κορίνθου 241), με εισηγητές μέλη του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας, θα μιλήσει με θέμα «Ο Κωστής Παλαμάς ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής», φωτίζοντας τον ρόλο του ποιητή στη διαμόρφωση και τη μετάδοση πολιτισμικών και ιδεολογικών ρευμάτων.

Ακολούθως, ο Γιάννης Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, θα παρουσιάσει την εισήγησή του με τίτλο «“Ένας νέος παγκόσμιος ποιητής”. Η πρώτη μετάφραση της “Ασάλευτης Ζωής” στο Harvard (1919)», αναδεικνύοντας τη διεθνή πρόσληψη του παλαμικού έργου και τη σημασία του σε παγκόσμιο επίπεδο ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, συνεχίζεται η έκθεση «Οι Δίαυλοι», αφιερωμένη στον ρόλο των εντύπων, των ταχυδρομείων και των θαλάσσιων συνδέσεων, με την Πάτρα να αναδεικνύεται ως κομβικό σημείο επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Δύση. Τα εκθέματα προέρχονται από φορείς, φιλοτελικές εταιρείες και ιδιώτες συλλέκτες, συνθέτοντας ένα πυκνό αφήγημα για την ιστορική θέση της πόλης στα δίκτυα ιδεών και επικοινωνίας.

