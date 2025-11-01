Κουνήθηκαν στο Λασίθι, σεισμός σε εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων

3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ

Κουνήθηκαν στο Λασίθι, σεισμός σε εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων
01 Νοέ. 2025 18:19
Pelop News

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ νότια από το Λασίθι σημειώθηκε στις 5:39 το απόγευμα του Σαββάτου (01.11.2025).

Ηλεκτρικά πατίνια: Αντιπαράθεση Θεοδωρικάκου-Δούκα για την Αθήνα

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός των 3,6 βαθμών προέρχεται από τον θαλάσσιο εστιακό χώρο που απέχει 16 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Χρυσής Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 8 χιλιόμετρα.
