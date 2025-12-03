Κουτσούμπας: «Ακρίβεια, φτώχεια και πλειστηριασμοί πλήττουν τα άτομα με αναπηρία – Μονόδρομος ο αγώνας»

Στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, περιέγραψε μια ζοφερή πραγματικότητα για τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, μιλώντας για ακρίβεια, ανεργία, χαμηλές παροχές και πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία βρίσκει τους ανθρώπους με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, που ανήκουν στα φτωχά – λαϊκά στρώματα, όπως και τις οικογένειές τους, να μαστίζονται από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την ανεργία, τα πετσοκομμένα δικαιώματα, πενιχρά ή ανύπαρκτα επιδόματα και συντάξεις», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σημείωσε ακόμη ότι «η “γύμνια” των κρατικών υπηρεσιών και των δομών πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης» αφήνει χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ουσιαστική στήριξη, ενώ κατήγγειλε ότι «οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης», μετατρέποντας — όπως είπε — «σε κουρελόχαρτο τα όμορφα λόγια για κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται «με όλες του τις δυνάμεις στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία και χρόνια πάθηση», καταγγέλλοντας «την αντιλαϊκή, αντιαναπηρική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ».

Κλείνοντας, ανέφερε πως «ο αγώνας μέσα από το αναπηρικό κίνημα και η συνάντηση με τις θέσεις του ΚΚΕ είναι μονόδρομος» προκειμένου να υπάρξουν μέτρα ανακούφισης και να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

