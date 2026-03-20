Κουτσούμπας από το Σύνταγμα: Στήριξη στα αιτήματα των συνταξιούχων και πίεση για μέτρα κατά της ακρίβειας

Το στίγμα της πλήρους στήριξης του ΚΚΕ στα αιτήματα των συνταξιούχων έδωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων. Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι το κόμμα στηρίζει τον αγώνα για ουσιαστικές αυξήσεις, για επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, για την απόδοση των παρακρατηθέντων αναδρομικών, αλλά και για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της εισφοράς Υγείας.

Όπως ανέφερε, οι διεκδικήσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο οικονομικό σκέλος, αλλά συνδέονται και με μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια και τον κοινωνικό τουρισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των ενωμένων συνταξιουχικών οργανώσεων και υποστηρίζει συνολικά το διεκδικητικό τους πλαίσιο.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνέδεσε, παράλληλα, την κατάσταση των συνταξιούχων και των εργαζομένων με τις διεθνείς εξελίξεις και ειδικά με τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, η νέα αυτή σύγκρουση λαμβάνει πλέον και χαρακτηριστικά ευρύτερου ενεργειακού πολέμου, με επιπτώσεις που επηρεάζουν άμεσα και την ελληνική οικονομία, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα του λαού μέσα από νέα πίεση στις τιμές και στο κόστος ζωής.

Στη δήλωσή του σημείωσε ότι τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση δεν αρκούν, χαρακτηρίζοντάς τα ουσιαστικά ανεπαρκή απέναντι στην έκρηξη της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Κατά τον ίδιο, τα ημίμετρα αυτά δεν προσφέρουν ούτε στοιχειώδη ανακούφιση σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και λαϊκά στρώματα που δοκιμάζονται από τις ανατιμήσεις.

Με αυτή την αφορμή, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ ζήτησε να ληφθούν άμεσα τα μέτρα που έχει προτείνει το κόμμα στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι αυτά μπορούν να δώσουν πραγματική διέξοδο απέναντι στην πίεση που προκαλεί η ακρίβεια. Ταυτόχρονα, άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική, λέγοντας ότι την ώρα που ο λαός πληρώνει όλο και ακριβότερα το κόστος ζωής, συνεχίζονται οι δαπάνες για στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων και για την εμπλοκή της χώρας σε έναν, όπως τον χαρακτήρισε, απαράδεκτο και βάρβαρο πόλεμο.

Η παρέμβαση του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Σύνταγμα ήρθε έτσι να συνδέσει δύο παράλληλα μέτωπα πίεσης: από τη μία τα χρονίζοντα αιτήματα των συνταξιούχων και από την άλλη το νέο κύμα ακρίβειας που τροφοδοτούν οι πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

