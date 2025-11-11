Κουτσούμπας: «Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση και η ΕΕ τους έχουν αφήσει χωρίς εισόδημα»

Με σαφές μήνυμα στήριξης προς τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους που κινητοποιούνται, παρενέβη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφερόμενος στις πανελλαδικές διαμαρτυρίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές.

«Στηρίζουμε τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους που κινητοποιούνται ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, η οποία τους έχει αφήσει κυριολεκτικά χωρίς εισόδημα, εκτεθειμένους στο τεράστιο κόστος παραγωγής και τις ζωονόσους, ενώ τους φορτώνει και τα “σπασμένα” από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε δίκαιο τον αγώνα των αγροτών «για να παραμείνουν στα χωράφια και στους τόπους τους, να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν με αξιοπρέπεια», υπογραμμίζοντας ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο, μέσα από συμπόρευση με τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.

«Ο κοινός αγώνας των πολλών είναι η απάντηση στην πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, τσακίζοντας τις ζωές και τα δικαιώματα των ανθρώπων του μόχθου», κατέληξε ο ΓΓ του ΚΚΕ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



