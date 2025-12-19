Κουτσούμπας: «Οι αγρότες δεν ταλαιπωρούν την κοινωνία, ανοίγουν δρόμους αγώνα για όλο τον λαό»

Τη στήριξή του στις αγροτικές κινητοποιήσεις εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απορρίπτοντας τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί «ταλαιπωρίας της κοινωνίας» και τονίζοντας ότι ο αγώνας των αγροτών αφορά την επιβίωση ολόκληρου του λαού.

19 Δεκ. 2025 14:29
Αιχμηρή παρέμβαση υπέρ των αγροτικών κινητοποιήσεων έκανε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απαντώντας στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι οι αγρότες «ταλαιπωρούν την κοινωνία».

Όπως δήλωσε, οι αγρότες όχι μόνο δεν προκαλούν κοινωνική αναστάτωση, αλλά «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση ολόκληρου του λαού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στάση τους βρίσκει απήχηση στη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, παρά τις –όπως είπε– κυβερνητικές μεθοδεύσεις.

Ο κ. Κουτσούμπας επεσήμανε ότι τη λαϊκή στήριξη αυτή την απέδειξαν έμπρακτα οι βιοπαλαιστές αγρότες, τόσο με τη στάση τους όσο και με την αλληλεγγύη που έδειξαν στον αγώνα των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, οι οποίοι διεκδικούν δικαίωση.

«Σε τελική ανάλυση, ο αντίπαλος είναι κοινός», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για την πολιτική του κέρδους, το σημερινό –όπως το χαρακτήρισε– εχθρικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία κατηγόρησε ότι θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα συμφέροντα των λίγων.

