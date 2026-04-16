Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: «Τεράστιο θράσος» για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Βολές και για Λαζαρίδη

Με αιχμηρή γλώσσα και σαφές πολιτικό στίγμα κινήθηκε η παρέμβαση του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στράφηκε ευθέως κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να εμφανιστεί σαν απλός σχολιαστής των εξελίξεων, τη στιγμή που είναι επικεφαλής κυβέρνησης η οποία, όπως είπε, βρίσκεται βουτηγμένη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο κ. Κουτσούμπας μίλησε για «τεράστιο θράσος», λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν μπορεί να επικαλείται διαχρονικές παθογένειες σαν να μην έχει ο ίδιος πολιτική ευθύνη για όσα συμβαίνουν από το 2019 και μετά. Με αυτόν τον τρόπο, το ΚΚΕ επιχείρησε να χτυπήσει το βασικό κυβερνητικό επιχείρημα περί χρόνιων στρεβλώσεων, επιμένοντας ότι οι σημερινές υποθέσεις έχουν σαφή και συγκεκριμένη κυβερνητική υπογραφή.

Σαρκασμός για Λαζαρίδη

Ο ΓΓ του ΚΚΕ δεν άφησε έξω από την ομιλία του ούτε τον Μακάριο Λαζαρίδη, επιλέγοντας μάλιστα έναν ιδιαίτερα ειρωνικό και επιθετικό τόνο. Όπως είπε, το μόνο «πτυχίο» που διαθέτει είναι εκείνο της συγκάλυψης στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του αντικομμουνισμού. Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη πίεση που ασκεί η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για την παραμονή του στην κυβερνητική θέση και για τις απαντήσεις που ζητούνται γύρω από την υπόθεσή του.

«Να ερευνηθούν πλήρως οι υποκλοπές»

Στο μέτωπο των υποκλοπών, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως όλες οι σχετικές υποθέσεις και να βγουν στο φως οι ευθύνες της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού. Το ΚΚΕ επέμεινε έτσι στη γραμμή ότι το θέμα δεν έχει κλείσει ούτε πολιτικά ούτε θεσμικά και ότι απαιτείται πλήρης διαλεύκανση χωρίς υπεκφυγές και χωρίς επιλεκτική χρήση των θεσμών.

Παράλληλα, ο ΓΓ του ΚΚΕ επιτέθηκε όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα για «κάλπικα διλήμματα». Με τη φράση «δεν είμαστε ούτε θα γίνουμε ποτέ σαν τα μούτρα σας», θέλησε να τονίσει ότι το ΚΚΕ δεν τοποθετείται μέσα στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο με τα υπόλοιπα κόμματα και ότι διατηρεί διακριτή στάση τόσο απέναντι στη ΝΔ όσο και απέναντι στις άλλες αντιπολιτευτικές δυνάμεις.

Η παρέμβαση Κουτσούμπα ήρθε να προσθέσει ακόμη έναν οξύ τόνο στην ήδη φορτισμένη συνεδρίαση της Βουλής, όπου το κράτος δικαίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και η συνολική εικόνα των θεσμών έχουν μετατραπεί σε πεδίο μετωπικής πολιτικής σύγκρουσης.

