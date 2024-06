Κούβα: Έφτασε στην Αβάνα το υποβρύχιο Καζάν – Το «τετ α τετ» Ρωσίας και ΗΠΑ ΒΙΝΤΕΟ

Ρωσικά πλοία του πολεμικού ναυτικού κατέπλευσαν σήμερα στο λιμάνι της Αβάνας, μια στάση που οι ΗΠΑ και η Κούβα δήλωσαν ότι δεν αποτελεί απειλή, αλλά η οποία θεωρήθηκε ευρέως ως μια ρωσική επίδειξη δύναμης, καθώς οι εντάσεις αυξάνονται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Μικρές ομάδες ψαράδων και περίεργων θεατών παρατάχθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο Malecon υπό ελαφρά βροχή για να υποδεχτούν τα πλοία καθώς περνούσαν από το 400 ετών κάστρο Morro στην είσοδο του λιμανιού.

Το πρώτο που έφτασε ήταν ένα πλοίο καυσίμων, το Akademik Pashin (Ακαδημαϊκός Πάσιν) και ένα ρυμουλκό, το Nikolay Chiker (Νικολάι Τσίκερ) ενώ μια φρεγάτα του ρωσικού ναυτικού και ένα πυρηνικό υποβρύχιο περίμεναν στα ανοιχτά και αναμενόταν να εισέλθουν στο λιμάνι μέχρι το πρωί.

Η φρεγάτα και το υποβρύχιο, που αποτελούν μέρος της ομάδας τεσσάρων ρωσικών σκαφών που έφτασαν σήμερα στα ανοικτά της Κούβας, είχαν πραγματοποιήσει πυραυλικές ασκήσεις στον Ατλαντικό Ωκεανό καθ’ οδόν προς το νησί, ανακοίνωσε χθες το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Κούβα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η επίσκεψη ήταν συνήθης πρακτική πλοίων του πολεμικού ναυτικού από φιλικές προς την Αβάνα χώρες. Το υπουργείο Εξωτερικών της κομμουνιστικής κυβέρνησης δήλωσε ότι τα πλοία δεν μεταφέρουν πυρηνικά όπλα, κάτι που επανέλαβαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

«Παρακολουθούμε στενά την πορεία των πλοίων», δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας αργά χθες. “Σε κανένα σημείο τα πλοία ή το υποβρύχιο δεν αποτέλεσαν άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Αβάνα απέχει μόλις 160 χιλιόμετρα (100 μίλια) από το Κι Γουέστ της Φλόριντας, όπου βρίσκεται ο Ναυτικός Αεροπορικός Σταθμός των ΗΠΑ. Και η χρονική στιγμή της επίσκεψης – καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν σκέφτεται πόσο μακριά πρέπει να φτάσει στην παροχή βοήθειας για την υπεράσπιση της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας – υποδηλώνει κάτι περισσότερο από «συνήθη πρακτική», δήλωσε ο Γουίλιαμ Λεογκράντε καθηγητής σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.

«Τα ρωσικά πολεμικά πλοία που επισκέπτονται την Κούβα είναι ο τρόπος του Πούτιν να υπενθυμίσει στον Μπάιντεν ότι η Μόσχα μπορεί να αμφισβητήσει την Ουάσιγκτον στη δική της σφαίρα επιρροής», δήλωσε ο Λεογκράντε.

Η στάση συμπίπτει επίσης με τη χειρότερη κοινωνική και οικονομική κρίση της Κούβας εδώ και δεκαετίες, με ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα και αυξανόμενη δυσαρέσκεια στους δρόμους.

«Αυτό… έχει τον απόηχο του Ψυχρού Πολέμου, αλλά σε αντίθεση με τον πρώτο Ψυχρό Πόλεμο, οι Κουβανοί έλκονται από τη Μόσχα όχι από ιδεολογική συγγένεια αλλά από οικονομική ανάγκη», δήλωσε ο Λεογκράντε.

Η ιστορία έχει μεγάλη σημασία για την Κούβα, ιδίως όταν πρόκειται για τη Ρωσία και την προκάτοχό της, τη Σοβιετική Ένωση.

Η κρίση των πυραύλων της Κούβας ξέσπασε το 1962, όταν η Σοβιετική Ένωση απάντησε στην ανάπτυξη πυραύλων των ΗΠΑ στην Τουρκία στέλνοντας βαλλιστικούς πυραύλους στην Κούβα, προκαλώντας μια αντιπαράθεση που έφερε τον κόσμο στα πρόθυρα του πυρηνικού πολέμου.

WWIII:

The frigate “Admiral Gorshkov” arrived in Havana.

Armed with Tsirkon hypersonic missiles.

The deadliest frigate ever built?

The group consists of The Admiral Gorshkov, the nuclear submarine Kazan, the tanker Akademik Pashin and the rescue tug Nikolay Chiker. pic.twitter.com/fZQPVoZMkT

— T (@T59544082) June 11, 2024