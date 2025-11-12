Κούβελας για Καρυστιανού: «Δεν είμαι σύμβουλός της – Συναντηθήκαμε δύο φορές, ίσως παρερμηνεύτηκαν τα λεγόμενά μου»

Σε δηλώσεις του στον Status FM, ο Δημήτρης Κούβελας, πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατίας και καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι σύμβουλος της Μαρίας Καρυστιανού, όπως υποστήριξε πρόσφατα ο Νίκος Καραχάλιος, και ότι οι επαφές του με την ίδια περιορίστηκαν σε δύο σύντομες συναντήσεις.

«Ίσως κάτι δεν κατάλαβε καλά ο κύριος Καραχάλιος», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η μεταξύ τους επικοινωνία δεν είχε τον χαρακτήρα συνεργασίας, αλλά μιας απλής ανταλλαγής απόψεων γύρω από το ενδεχόμενο πολιτικής δραστηριοποίησης της κυρίας Καρυστιανού.

Οι συναντήσεις και οι συζητήσεις για πολιτική κίνηση

Ο κ. Κούβελας ανέφερε ότι γνώρισε τη Μαρία Καρυστιανού και είχαν «καλή σχέση», με δύο συναντήσεις, κατά τις οποίες του εξέφρασε τη σκέψη της να κινηθεί πολιτικά.

«Όταν άρχισε να κυκλοφορεί η φήμη ότι θα κάνει κόμμα, την προσέγγισα και της είπα ότι αν κινηθεί πολιτικά, θα ήμασταν διατεθειμένοι να τη στηρίξουμε, εφόσον γνωρίζουμε τι θα εκφράζει αυτό το σχήμα. Μου είπε ότι θέλει να αλλάξει την κατάσταση στην Ελλάδα, να υπάρξει δικαιοσύνη και εθνική ανεξαρτησία – πράγματα που θέλουμε όλοι», δήλωσε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν είχε συμμετοχή σε κάποια προετοιμασία κόμματος: «Δεν ήμουν μέτοχος των σκέψεών της. Μου είπε ότι το σκεφτόταν, χωρίς να είναι σαφές αν θα ίδρυε η ίδια κάτι ή θα προσχωρούσε κάπου. Απλώς της είπα ότι θα τη στηρίζαμε».

Η παρανόηση με τον Νίκο Καραχάλιο

Απαντώντας στις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος είχε αναφέρει ότι ο ίδιος συμβουλεύει τη Μαρία Καρυστιανού στη δημιουργία κόμματος, ο κ. Κούβελας τόνισε: «Ίσως παρεξήγησε κάποια πράγματα που του είπα σε μια κουβέντα. Δεν υπάρχουν επαφές με την κυρία Καρυστιανού με τον τρόπο που ερμηνεύτηκε».

Περιέγραψε μάλιστα το πλαίσιο της επικοινωνίας τους: «Τη δεύτερη φορά που συναντηθήκαμε, της είπα πως αν χρειαστεί κάτι, εγώ και όλη η Πνοή Δημοκρατίας θα σταθούμε δίπλα της. Εκείνη μου έστειλε μόνο ένα SMS για να ρωτήσει αν γνωρίζω κάποιους ειδικούς στα οικονομικά· της έδωσα δύο ονόματα και δεν είχα καμία άλλη επαφή. Μία ακόμη φορά βρεθήκαμε πριν τις Ευρωεκλογές, σε μια μεγάλη παρέα, και μιλήσαμε μόνο για το πώς θα μπορούσε να διεθνοποιηθεί το θέμα των Τεμπών».

«Η Καρυστιανού έχει λαϊκό έρεισμα – Αν κινηθεί, θα είναι πολιτική πράξη»

Ο καθηγητής σημείωσε πως η Μαρία Καρυστιανού είναι μια μορφή με ισχυρό λαϊκό έρεισμα, γεγονός που μπορεί να έχει πολιτική βαρύτητα: «Έχει τεράστιο γκέλ στον κόσμο. Αν αποφασίσει να το κεφαλαιοποιήσει, αυτό θα είναι πολιτική πράξη. Η “χαροκαμένη μάνα” είναι ένα δυστυχές συμβάν, αλλά η δυναμική που δημιουργείται γύρω της είναι πλέον πολιτική».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν έχει καμία σχέση με την Κωνσταντοπούλου ή άλλα υπάρχοντα πολιτικά σχήματα, επισημαίνοντας όμως ότι «στην πολιτική, οι συγκυρίες δημιουργούν απρόσμενες συμμαχίες».

«Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να ενταχθεί σε κάποιο υπάρχον κόμμα. Ωστόσο, όταν βρεθούμε μπροστά σε έναν μεγάλο κοινό εχθρό, είναι πιθανό κάποιοι άνθρωποι να χρειαστεί να συμμαχήσουν», κατέληξε ο Δημήτρης Κούβελας.

