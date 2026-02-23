Κοζάνη: Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για ξυλοδαρμό συνομήλικου – Αναζητείται τρίτος εμπλεκόμενος

Υπόθεση ξυλοδαρμού ανηλίκου διερευνά η Αστυνομία στην Κοζάνη, μετά από περιστατικό βίας μεταξύ νεαρών που οδήγησε στη σύλληψη δύο ανηλίκων και στην αναζήτηση τρίτου εμπλεκόμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις νεαροί προσέγγισαν έναν συνομήλικό τους και φέρονται να τον χτύπησαν με γροθιές, προκαλώντας του τραύματα στο αριστερό μάτι, στην πλάτη και στα χέρια.

Το θύμα μεταφέρθηκε, συνοδεία των γονέων του, στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης προχώρησαν στη σύλληψη δύο από τους φερόμενους δράστες, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του τρίτου εμπλεκόμενου, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



