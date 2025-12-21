Κρεμλίνο: Δεν προετοιμάζεται τριμερής συνάντηση με ΗΠΑ και Ουκρανία

Το Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα την προετοιμασία τριμερούς συνάντησης μεταξύ Αμερικανών, Ρώσων και Ουκρανών απεσταλμένων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο διπλωματικός σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι «προς το παρόν κανείς δεν έχει μιλήσει σοβαρά για αυτή την πρωτοβουλία» και ότι «δεν προετοιμάζεται», σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Ουσάκοφ εξέφρασε βεβαιότητα ότι οι τροποποιήσεις στις αρχικές αμερικανικές προτάσεις από Ευρωπαίους και Ουκρανούς δεν συμβάλλουν σε μακροπρόθεσμη ειρήνη. «Οι προτάσεις που έχουν κάνει ή προσπαθούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί σίγουρα δεν βελτιώνουν το κείμενο και δεν βελτιώνουν την πιθανότητα επίτευξης μακροπρόθεσμης ειρήνης», ανέφερε.

Παράλληλα, συνεχίζονται από την Παρασκευή χωριστές συνομιλίες στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» τις συναντήσεις του με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστούν σήμερα.

Οι συνομιλίες εστιάζονται στην εξεύρεση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, που εισέρχεται στο πέμπτο έτος του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί οι αλλαγές στις αμερικανικές προτάσεις από ευρωπαϊκής και ουκρανικής πλευράς.

