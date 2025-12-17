Κρεμλίνο: Γνωστή η θέση μας για πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε πως με βάση τις τρέχουσες προτάσεις των ΗΠΑ, η Ουκρανία θα λάβει εγγύηση ασφαλείας από τη Δύση

Ρωσία
17 Δεκ. 2025 12:45
Pelop News

Από το Κρεμλίνο ξεκαθαρίστηκε σήμερα (17/12/2025) ότι η θέση της Ρωσίας σχετικά με ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία στη βάση μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ είναι ευρέως γνωστή αλλά το θέμα θα μπορούσε να συζητηθεί.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε πως με βάση τις τρέχουσες προτάσεις των ΗΠΑ, η Ουκρανία θα λάβει εγγύηση ασφαλείας από τη Δύση και πως μια υπό ευρωπαϊκή ηγεσία δύναμη θα συνδράμει την Ουκρανία επιχειρώντας στη δυτική Ουκρανία μακριά από τις γραμμές του μετώπου.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά τις πληροφορίες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει ένα σχόλιο στα ΜΜΕ σχετικά με τη διπλωματία, αλλά είπε ότι η θέση της Ρωσίας –που είναι αντίθετη σε τυχόν ανάπτυξη Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία– είναι σαφής.

«Η θέση μας σχετικά με ξένα στρατιωτικά αποσπάσματα στο έδαφος της Ουκρανίας είναι γνωστή», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Είναι γνωστή, είναι απολύτως συνεπής και κατανοητή. Αλλά και πάλι, αυτό είναι θέμα προς συζήτηση».

Ο Πεσκόφ είπε πως ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δεν αναμένεται να επισκεφθεί τη Μόσχα αυτή την εβδομάδα. Η Ρωσία περιμένει τις ΗΠΑ να ενημερώσουν τη Μόσχα σχετικά με τα αποτελέσματα των συνομιλιών με την Ουκρανία μόλις είναι έτοιμες, είπε ο Πεσκόφ.

