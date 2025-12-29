Κρεμλίνο: Η Ουκρανία να αποσύρει στρατεύματα από το Ντονμπάς – Επικείμενη επικοινωνία Πούτιν–Τραμπ

Η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι επίκειται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, το ενδεχόμενο απευθείας τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ Πούτιν και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση. Όπως ανέφερε, Πούτιν και Τραμπ είχαν συνομιλήσει χθες, πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ζελένσκι.

Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε το 2014, σχεδόν το 90% του Ντονμπάς, το μεγαλύτερο μέρος των περιφερειών Ζαπορίζια και Χερσώνα, καθώς και μικρά τμήματα των περιφερειών Χάρκιβ, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Ζελένσκι: Ανοιχτό το Ντονμπάς και η Ζαπορίζια στο σχέδιο ειρήνης

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το καθεστώς του Ντονμπάς και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια παραμένει άλυτο ζήτημα στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε, οι συζητήσεις για τη δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς συνεχίζονται, ωστόσο –όπως υπογράμμισε– θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή του ουκρανικού λαού. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πακέτο μεταπολεμικής ευημερίας για την Ουκρανία προβλέπει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι οποιοδήποτε σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να φέρει την υπογραφή τεσσάρων πλευρών: της Ουκρανίας, της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

«Αν προχωρήσουμε –και ελπίζω να προχωρήσουμε γρήγορα– σε ένα σχέδιο 20 σημείων, αυτό θα πρέπει να υπογραφεί από την Ουκρανία, την Ευρώπη, την Αμερική και τη Ρωσία», δήλωσε σε διαδικτυακή ενημέρωση δημοσιογράφων.

