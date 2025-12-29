Κρεμλίνο: Η Ουκρανία να αποσύρει στρατεύματα από το Ντονμπάς – Επικείμενη επικοινωνία Πούτιν–Τραμπ

Νέα ρωσική παρέμβαση στο διπλωματικό πεδίο του πολέμου στην Ουκρανία, με το Κρεμλίνο να θέτει ευθέως ζήτημα απόσυρσης ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς, ενώ στο παρασκήνιο δρομολογείται νέα επικοινωνία ανάμεσα σε Μόσχα και Ουάσινγκτον.

Κρεμλίνο: Η Ουκρανία να αποσύρει στρατεύματα από το Ντονμπάς - Επικείμενη επικοινωνία Πούτιν–Τραμπ
29 Δεκ. 2025 12:39
Pelop News

Η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι επίκειται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, το ενδεχόμενο απευθείας τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ Πούτιν και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό συζήτηση. Όπως ανέφερε, Πούτιν και Τραμπ είχαν συνομιλήσει χθες, πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ζελένσκι.

Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε το 2014, σχεδόν το 90% του Ντονμπάς, το μεγαλύτερο μέρος των περιφερειών Ζαπορίζια και Χερσώνα, καθώς και μικρά τμήματα των περιφερειών Χάρκιβ, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Ζελένσκι: Ανοιχτό το Ντονμπάς και η Ζαπορίζια στο σχέδιο ειρήνης

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το καθεστώς του Ντονμπάς και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια παραμένει άλυτο ζήτημα στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε, οι συζητήσεις για τη δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς συνεχίζονται, ωστόσο –όπως υπογράμμισε– θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή του ουκρανικού λαού. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πακέτο μεταπολεμικής ευημερίας για την Ουκρανία προβλέπει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι οποιοδήποτε σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να φέρει την υπογραφή τεσσάρων πλευρών: της Ουκρανίας, της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

«Αν προχωρήσουμε –και ελπίζω να προχωρήσουμε γρήγορα– σε ένα σχέδιο 20 σημείων, αυτό θα πρέπει να υπογραφεί από την Ουκρανία, την Ευρώπη, την Αμερική και τη Ρωσία», δήλωσε σε διαδικτυακή ενημέρωση δημοσιογράφων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 «Γιορτινές μέρες κι εμείς κάνουμε εθνικές επαιτίους»: Ο Φάνης Δίπλας για την «Παρέλαση», τον φόβο απ’ έξω και την «ασφάλεια»
16:33 Κανένα παράπονο για το νερό στο «Πεπανός»
16:23 Καλαμπάκα: Τραγωδία με δυο αδέρφια νεκρά από αναθυμιάσεις
16:15 Ο Απόλλωνας κάνει «ποδαρικό» με δύο εντός έδρας μάχες
16:05 Πούτιν: «Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα»
15:57 Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος για τους 4 ορειβάτες, τι έδειξε η ιατροδικαστική
15:54 Οικοδομή: Αύξηση των αδειών τον Σεπτέμβριο
15:45 H Θύελλα ψάχνει έμπειρους για την επίθεση
15:36 Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας από την 1η Ιανουαρίου, τι να προσέξετε
15:27 Μόναχο: Το μοντέρνο με το παλιό, ιδανικό για χριστουγεννιάτικη εκδρομή  
15:18 Τι ξεκαθαρίζει ο Αχαιός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος
15:09 Οι άνδρες του ΝΟΠ ψάχνονται για ξένο παίκτη
15:00 Κυρανάκης: Στον Ψαθόπυργο το τρένο έως το 2027 – Συντήρηση και στον Προαστιακό, πώς η παραγγελία των νέων συρμών επηρεάζει και την Πάτρα
14:58 Πλεύρης κατά Ράμμου για τη Banda Entopica: «Υποκρισία της Αριστεράς – δεν γίνεται και τα δύο»
14:54 Μεθυσμένη στο πατίνι στο κέντρο της Αθήνας – Πρόστιμο 350 ευρώ σε 25χρονη
14:48 Θλίψη στο ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα: Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Γκώγκος στα 48 του χρόνια
14:42 Απόσυρση από το Ντονμπάς ως όρο ειρήνης θέτει το Κρεμλίνο – Στο τραπέζι εγγυήσεις έως 50 χρόνια για την Ουκρανία
14:39 Μελομακάρονα, αποδοκιμασίες και καταγγελίες: Θερμή «υποδοχή» Γεωργιάδη στο «Έλενα Βενιζέλου»
14:28 Χάθηκε γάτα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα – Έκκληση για βοήθεια
14:24 Η Κάτω Αχαΐα γεμίζει φαντασία: Οι «Τεχνοβάτες» και ο δράκος Λεβάρ σε μια μαγική χριστουγεννιάτικη περιπλάνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ