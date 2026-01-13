Κρίσεις: Νέα σύνθεση Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, οι αλλαγές στην ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας

Η σύνθεση του νέου Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίού μετά τις κρίσεις

Κρίσεις: Νέα σύνθεση Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, οι αλλαγές στην ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας
13 Ιαν. 2026 9:51
Pelop News

Σε συνέχεια των Έκτακτων Κρίσεων Ανώτατων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ), του ανώτατου συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της Π.Α.

Η νέα σύνθεση του ΑΑΣ έχει ως εξής:

  1. Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης – Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)
  2. Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος – Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας (ΤΑ)
  3. Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Μπούζος – Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ
  4. Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας – Υπαρχηγός ΓΕΑ
  5. Αντιπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Φανάρας – Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
  6. Υποπτέραρχος (Ι) Μάριος Μπαντουβάς – Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)
  7. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος-Σάββας Τζοβάρας – Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)
  8. Υποπτέραρχος (Ι) Ματθαίος Κανουπάκης – Επιτελάρχης ΓΕΑ
  9. Υποπτέραρχος (Ι) Άγγελος Καλλιγαρίδης – Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ
  10. Υποπτέραρχος (Ι) Θεόδωρος Γκουτζουρέλας – Υπαρχηγός Αεροπορικής Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)
  11. Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Νικολάου – Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ)
  12. Υποπτέραρχος (Ι) Αργύριος Μουστρούφης – Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ
  13. Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Σάσσαρης – Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ
  14. Υποπτέραρχος (Ι) Ευθύμιος Σιμιτζής – Υποδιοικητής Διεύθυνσης Ιστορικής και Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΙΔΑΕ)
  15. Υποπτέραρχος (Ι) Στέφανος Αμπουλέρης – Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Διεύθυνση Επιχειρησιακής Αεροπορίας (ΔΕΑ)
  16. Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Καραμάνης – Διοικητής Σχολής Ικάρων (ΣΙ)
  17. Υποπτέραρχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Σιαφάκας – Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Διεύθυνση Υλικών Γενικής Υποστήριξης (ΔΥΓ)
  18. Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κάκκαβας – Επιτελάρχης Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)
  19. Υποπτέραρχος (Μ) Ξενοφών Ζερβός – Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ
  20. Υποπτέραρχος (Ο) Βενετσάνος Σταθόπουλος – Διευθυντής ΥΠΕΘΑ/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Στρατιωτικών Συμβάσεων (ΓΔΟΣ)

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που προέκυψαν από τις πρόσφατες έκτακτες κρίσεις ανώτατων αξιωματικών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διοίκηση και επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.

