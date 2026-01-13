Κρίσεις: Νέα σύνθεση Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, οι αλλαγές στην ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας

Σε συνέχεια των Έκτακτων Κρίσεων Ανώτατων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ), του ανώτατου συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της Π.Α.

Η νέα σύνθεση του ΑΑΣ έχει ως εξής:

Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης – Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος – Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας (ΤΑ) Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Μπούζος – Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας – Υπαρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Φανάρας – Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ Υποπτέραρχος (Ι) Μάριος Μπαντουβάς – Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος-Σάββας Τζοβάρας – Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) Υποπτέραρχος (Ι) Ματθαίος Κανουπάκης – Επιτελάρχης ΓΕΑ Υποπτέραρχος (Ι) Άγγελος Καλλιγαρίδης – Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ Υποπτέραρχος (Ι) Θεόδωρος Γκουτζουρέλας – Υπαρχηγός Αεροπορικής Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Νικολάου – Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) Υποπτέραρχος (Ι) Αργύριος Μουστρούφης – Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Σάσσαρης – Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ Υποπτέραρχος (Ι) Ευθύμιος Σιμιτζής – Υποδιοικητής Διεύθυνσης Ιστορικής και Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΙΔΑΕ) Υποπτέραρχος (Ι) Στέφανος Αμπουλέρης – Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Διεύθυνση Επιχειρησιακής Αεροπορίας (ΔΕΑ) Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Καραμάνης – Διοικητής Σχολής Ικάρων (ΣΙ) Υποπτέραρχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Σιαφάκας – Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Διεύθυνση Υλικών Γενικής Υποστήριξης (ΔΥΓ) Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κάκκαβας – Επιτελάρχης Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) Υποπτέραρχος (Μ) Ξενοφών Ζερβός – Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ Υποπτέραρχος (Ο) Βενετσάνος Σταθόπουλος – Διευθυντής ΥΠΕΘΑ/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Στρατιωτικών Συμβάσεων (ΓΔΟΣ)

Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που προέκυψαν από τις πρόσφατες έκτακτες κρίσεις ανώτατων αξιωματικών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διοίκηση και επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.

περpe

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



