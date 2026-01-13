Κρίσεις: Νέα σύνθεση Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, οι αλλαγές στην ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας
Η σύνθεση του νέου Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίού μετά τις κρίσεις
Σε συνέχεια των Έκτακτων Κρίσεων Ανώτατων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ), του ανώτατου συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού οργάνου της Π.Α.
Η νέα σύνθεση του ΑΑΣ έχει ως εξής:
- Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης – Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)
- Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος – Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας (ΤΑ)
- Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Μπούζος – Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ
- Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας – Υπαρχηγός ΓΕΑ
- Αντιπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Φανάρας – Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
- Υποπτέραρχος (Ι) Μάριος Μπαντουβάς – Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)
- Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος-Σάββας Τζοβάρας – Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)
- Υποπτέραρχος (Ι) Ματθαίος Κανουπάκης – Επιτελάρχης ΓΕΑ
- Υποπτέραρχος (Ι) Άγγελος Καλλιγαρίδης – Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ
- Υποπτέραρχος (Ι) Θεόδωρος Γκουτζουρέλας – Υπαρχηγός Αεροπορικής Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)
- Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Νικολάου – Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ)
- Υποπτέραρχος (Ι) Αργύριος Μουστρούφης – Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ
- Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Σάσσαρης – Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ
- Υποπτέραρχος (Ι) Ευθύμιος Σιμιτζής – Υποδιοικητής Διεύθυνσης Ιστορικής και Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΙΔΑΕ)
- Υποπτέραρχος (Ι) Στέφανος Αμπουλέρης – Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Διεύθυνση Επιχειρησιακής Αεροπορίας (ΔΕΑ)
- Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Καραμάνης – Διοικητής Σχολής Ικάρων (ΣΙ)
- Υποπτέραρχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Σιαφάκας – Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Διεύθυνση Υλικών Γενικής Υποστήριξης (ΔΥΓ)
- Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κάκκαβας – Επιτελάρχης Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)
- Υποπτέραρχος (Μ) Ξενοφών Ζερβός – Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ
- Υποπτέραρχος (Ο) Βενετσάνος Σταθόπουλος – Διευθυντής ΥΠΕΘΑ/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Στρατιωτικών Συμβάσεων (ΓΔΟΣ)
Η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που προέκυψαν από τις πρόσφατες έκτακτες κρίσεις ανώτατων αξιωματικών, με στόχο την αποτελεσματικότερη διοίκηση και επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.
