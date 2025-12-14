Κρήτη: Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Ηλίας Κώτσιος κουτούλησε ποδοσφαιριστή ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν χθες στον αγώνα της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ηρακλείου μεταξύ της Χερσονήσου και Εργοτέλη, που έληξε με σκορ 2-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα μετά το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων σημειώθηκε σύρραξη στο κέντρο του γηπέδου ανάμεσα στους παίκτες και στους προπονητές των δύο ομάδων.

Τότε ο προπονητής του Εργοτέλη και άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Ηλίας Κώτσιος, φαίνεται να κινήθηκε προς το κέντρο όπου ήρθε σε αντιπαράθεση με τον ποδοσφαιριστή της Χερσονήσου, Δημήτρη Μηλάκη.



Οι δύο τους λογομάχησαν έντονα και στη συνέχεια τα αίματα άναψαν ακόμα περισσότερο. Εκεί ο κόουτς του Εργοτέλη φάνηκε να ρίχνει κουτουλιά στον παίκτη της αντίπαλης ομάδας με τους δύο πάγκους και τους διαιτητές να προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη στο παιχνίδι.

Το ματς διεκόπη για περίπου πέντε λεπτά με τον Ηλία Κώτσιο να αποβάλλεται και τη Χερσόνησο να συνεχίζει με δέκα, μετά την αποβολή του Λουμπάκη.

Πηγή: gazzeta.gr

