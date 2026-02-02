Κρήτη: Προφυλακίστηκε 48χρονος για 14 διαρρήξεις – Ελεύθερη με όρους η σύντροφός του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 48χρονος που κατηγορείται για συμμετοχή σε 14 διαρρήξεις σε σπίτια σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, ενώ η 41χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη υπό περιοριστικούς όρους.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα 2/2, ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, λίγες ημέρες μετά την κινηματογραφική σύλληψή του στο λιμάνι του Ηρακλείου, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, μετά την απολογία του, εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν στην προφυλάκιση του 48χρονου, καθώς έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, είναι γνωστός στις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Η σύντροφός του, αντίθετα, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας και Λιμενικού, κατά την οποία ειδικό κλιμάκιο ακινητοποίησε το ζευγάρι με τα όπλα προτεταμένα, καθώς ο 48χρονος φέρεται να απειλούσε ότι θα ενεργοποιούσε χειροβομβίδα που είχε στην κατοχή του.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, κοσμήματα, χρυσές λίρες, ακριβά ρολόγια και ναρκωτικές ουσίες, ενώ η συνολική λεία των διαρρήξεων εκτιμάται σε περίπου 60.000 ευρώ.

Οι διαρρήξεις είχαν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς πραγματοποιούνταν κυρίως πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με παραβίαση κλειδαριών μέσω ειδικών εργαλείων, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ιδιοκτητών.

