Κρήτη: Πέντε οι νεκροί μετανάστες στο ναυάγιο των Καλών Λιμένων – Τουλάχιστον 20 οι αγνοούμενοι ΝΕΟΤΕΡΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης, μετά από περιστατικό με αλλοδαπούς που κινδύνευσαν στη θάλασσα. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τρεις σοροί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 25  αγνοούμενους.

Κρήτη: Πέντε οι νεκροί μετανάστες στο ναυάγιο των Καλών Λιμένων – Τουλάχιστον 20 οι αγνοούμενοι ΝΕΟΤΕΡΑ
21 Φεβ. 2026 9:24
Pelop News

Επόμενη ενημέρωση: Πέντε νεκροί μετανάστες έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τη θαλάσσια περιοχή 15ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μετά το ναυτικό δυστύχημα που συνέβη νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε ακριβώς τη στιγμή που ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή κατόπιν εντολής του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, προσέγγισε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών. Στην προσπάθεια των επιβαινόντων, να σκαρφαλώσουν στις σκάλες που έριξε το πλοίο, υπήρξε ταυτόχρονη μετακίνηση στη μία πλευρά του ξύλινου σκάφους με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Το υπό σημαία Παναμά μπόρεσε να περισυλλέξει είκοσι από αυτούς ζωντανούς, ενώ τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX που έσπευσαν στο σημείο περισυνέλλεξαν αρχικά τρεις νεκρούς. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν ακόμη δύο. Τη στιγμή του δυστυχήματος οι άνεμοι στην περιοχή έφταναν σε ισχύ τα 6 μποφόρ και το κύμα έφτανε σε ύψος τα 2,5 μέτρα. Οι μετανάστες είχαν ζητήσει βοήθεια μέσω του 112.

Πρώτη ενημέρωση: Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, όπου ομάδα αλλοδαπών βρέθηκε σε κίνδυνο εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί τρεις σοροί, 20 άτομα έχουν διασωθεί και μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, ενώ αγνοούνται 25 άτομα

Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπλέοντα εμπορικά πλοία, καθώς και σκάφος της Frontex, ενώ καθοριστική ήταν η συνδρομή πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό σημαία Παναμά, το οποίο έσπευσε πρώτο στην περιοχή και περισυνέλεξε επιζώντες.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων στο σκάφος που αντιμετώπισε πρόβλημα.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες, με βόρειους ανέμους που φτάνουν τα 5 μποφόρ να δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων και να καθιστούν την επιχείρηση ιδιαίτερα απαιτητική.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της επιχείρησης και την κατάσταση των διασωθέντων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:24 Καταδίωξη στη Λέρο: Προσάραξη ταχυπλόου με 28 αλλοδαπούς – Σύλληψη φερόμενου διακινητή
12:12 Πένθος στα Κρέστενα Ηλείας: Ακυρώνεται το καρναβάλι μετά τον θάνατο 45χρονου
12:08 Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές σε σπίτια – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα
12:00 Πάτρα: Ετσι δρούσε το κύκλωμα του παράνομου στοιχηματισμού – Και «στρατολόγηση» προσώπων
11:40 Η Παναχαϊκή με σοβαρότητα για το “2” στο Γύθειο
11:36 Πάτρα: Συνεχίζεται η αγωνία για τον 44χρονο ψαρά – Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες στον Γλαύκο
11:24 Δολοφονία ισοβίτη στον Δομοκό: «Τυφλό» σημείο, τρεις σφαίρες στο κεφάλι και κρίσιμα ερωτήματα
11:12 Υπόθεση Αμαλιάδας: Ποινική δίωξη για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη – «Δικαίωση» λέει ο πατέρας
11:02 Τελετή Λήξης: Όλα οδηγούν στον Μώλο – Η μεγάλη νύχτα που σφραγίζει το Πατρινό Καρναβάλι 2026
11:00 Κατάκολο: Σε τροχιά άμεσης θραύσης ο επικίνδυνος βράχος – Αυτοψία Λέκκα και σχέδιο παρέμβασης
10:48 «Βιβλικό δικαίωμα» του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή: Δήλωση πρέσβη των ΗΠΑ προκαλεί αντιδράσεις
10:36 Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Κλειδώνει» το κέντρο, πού απαγορεύεται η στάθμευση και πότε κόβεται η κυκλοφορία
10:24 Πώς θα κινηθείς στο Πατρινό Καρναβάλι: Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ, ποιες γραμμές λειτουργούν 24 ώρες
10:12 ΗΠΑ–Ιράν στο όριο: Έτοιμα τα στρατιωτικά σχέδια, αναμένεται η απόφαση Τραμπ
10:00 Πέντε εκπρόσωποι του πολιτισμού στην «Π»: Μνήμες και σκέψεις Καρναβαλιού-Ταξίδι στη χρόνο με «εισιτήριο» φωτογραφίες
9:43 Αίγιο: Άνοιξε πυρ από σπίτι σε βάρος τριών νεαρών – Στο νοσοκομείο οι τραυματίες
9:36 Στα χέρια του ΥΠΠΟ η συλλογή Χόιερ: Συμφωνία περίπου 100.000 ευρώ για τα ιστορικά ντοκουμέντα της Κατοχής
9:24 Κρήτη: Πέντε οι νεκροί μετανάστες στο ναυάγιο των Καλών Λιμένων – Τουλάχιστον 20 οι αγνοούμενοι ΝΕΟΤΕΡΑ
9:19 Άγριος ξυλοδαρμός στο κέντρο της Πάτρας: Άνδρας στο έδαφος με τραύμα στο κεφάλι
9:12 Κακοκαιρία στη Λήμνο: Πλημμυρικά φαινόμενα στη Μύρινα και μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ