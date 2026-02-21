Κρήτη: Πέντε οι νεκροί μετανάστες στο ναυάγιο των Καλών Λιμένων – Τουλάχιστον 20 οι αγνοούμενοι ΝΕΟΤΕΡΑ

Επόμενη ενημέρωση: Πέντε νεκροί μετανάστες έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τη θαλάσσια περιοχή 15ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μετά το ναυτικό δυστύχημα που συνέβη νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε ακριβώς τη στιγμή που ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή κατόπιν εντολής του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, προσέγγισε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών. Στην προσπάθεια των επιβαινόντων, να σκαρφαλώσουν στις σκάλες που έριξε το πλοίο, υπήρξε ταυτόχρονη μετακίνηση στη μία πλευρά του ξύλινου σκάφους με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Το υπό σημαία Παναμά μπόρεσε να περισυλλέξει είκοσι από αυτούς ζωντανούς, ενώ τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX που έσπευσαν στο σημείο περισυνέλλεξαν αρχικά τρεις νεκρούς. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν ακόμη δύο. Τη στιγμή του δυστυχήματος οι άνεμοι στην περιοχή έφταναν σε ισχύ τα 6 μποφόρ και το κύμα έφτανε σε ύψος τα 2,5 μέτρα. Οι μετανάστες είχαν ζητήσει βοήθεια μέσω του 112.

Πρώτη ενημέρωση: Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, όπου ομάδα αλλοδαπών βρέθηκε σε κίνδυνο εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί τρεις σοροί, 20 άτομα έχουν διασωθεί και μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, ενώ αγνοούνται 25 άτομα

Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπλέοντα εμπορικά πλοία, καθώς και σκάφος της Frontex, ενώ καθοριστική ήταν η συνδρομή πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό σημαία Παναμά, το οποίο έσπευσε πρώτο στην περιοχή και περισυνέλεξε επιζώντες.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ο συνολικός αριθμός των επιβαινόντων στο σκάφος που αντιμετώπισε πρόβλημα.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες, με βόρειους ανέμους που φτάνουν τα 5 μποφόρ να δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων και να καθιστούν την επιχείρηση ιδιαίτερα απαιτητική.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της επιχείρησης και την κατάσταση των διασωθέντων.

