Κρυονέρι: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο ΒΙΝΤΕΟ

Ο σκύλος βρέθηκε τραυματισμένος, ενώ κάτοικος που το φρόντιζε ενημέρωσε τις Αρχές.

09 Οκτ. 2025 10:02
Pelop News

Σοκαρισμένη η τοπική κοινότητα στο Κρυονέρι Ναυπακτίας, για το περιστατικό πυροβολισμού αδέσποτου σκύλου από άγνωστο άτομο. Το ζώο βρέθηκε τραυματισμένο, ενώ κάτοικος που το φρόντιζε έσπευσε να το βοηθήσει, ειδοποιώντας άμεσα τη Φιλοζωική Ναυπάκτου και τον Δήμο. Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο στη Ναύπακτο, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, στο Κρυονέρι υπήρχαν αρκετά αδέσποτα ζώα, ωστόσο ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας περιστατικών με φόλες και άλλες κακοποιήσεις. Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία και οργή στους φιλόζωους της περιοχής.

Για το περιστατικό έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τη Φιλοζωική και τους κατοίκους προς την Αστυνομία. Υπάρχουν μάλιστα φωτογραφίες που τεκμηριώνουν το γεγονός και έχουν κατατεθεί στη δικογραφία, ώστε να διερευνηθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την πράξη.

Οι φιλόζωοι τονίζουν την ανάγκη ευαισθητοποίησης και υπευθυνότητας απέναντι στα ζώα, επισημαίνοντας πως ο σεβασμός και η προστασία τους αποτελούν δείγμα πολιτισμού. Παράλληλα, ζητούν αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας για την κακοποίηση ζώων, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά.

Πηγή: nafpaktianews.gr
