Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης λόγω έργων στο οδόστρωμα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας τίθενται σε ισχύ από την Τρίτη 10 Μαρτίου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της ασφάλτου.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο τμήμα από το 162,5ο έως το 159,4ο χιλιόμετρο, και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 στις 19:00.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σε δύο φάσεις.

Κατά την πρώτη φάση θα αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, με τα οχήματα να κινούνται από τη δεξιά λωρίδα.

Στη δεύτερη φάση θα αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα καθώς και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), ενώ η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα, ενώ το Σάββατο θα εκτελούνται από τις 07:00 έως τις 17:00.

Όπως επισημαίνεται, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί άμεσα.

Η εταιρεία Νέα Οδός έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και τη διευκόλυνση των οδηγών, ενώ θα τοποθετηθεί προσωρινή σήμανση προκειμένου να υπάρχει σαφής ενημέρωση για τις αλλαγές στην κυκλοφορία.

Παράλληλα, καλεί τους οδηγούς να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σήμανση που θα υπάρχει στο σημείο των έργων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



