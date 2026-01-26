Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια καυσίμων: Στη φυλακή ο φερόμενος ως αρχηγός και άλλοι πέντε – Ολοκληρώνονται σήμερα οι απολογίες

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν έξι από τους κατηγορούμενους για το κύκλωμα εξαπάτησης καταναλωτών σε πρατήρια καυσίμων, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Η υπόθεση αφορά εκτεταμένη απάτη μέσω ειδικού λογισμικού που αλλοίωνε τις ποσότητες καυσίμων, με εκτιμώμενα κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

26 Ιαν. 2026 11:49
Pelop News

Στη φυλακή οδηγούνται έξι από τους κατηγορούμενους για το κύκλωμα εξαπάτησης καταναλωτών σε πρατήρια καυσίμων μέσω ειδικού λογισμικού, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, ενώ σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία με την απολογία των δύο τελευταίων κατηγορουμένων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 13.

Οι απολογίες ξεκίνησαν χθες και ολοκληρώθηκαν αργά τη νύχτα για έντεκα κατηγορούμενους. Με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε συμμετοχή στην ιδιοκτησία περίπου 20 πρατηρίων καυσίμων, καθώς και πέντε ακόμη κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και στενός συνεργάτης του, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Πέντε από τους κατηγορούμενους που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η πλειονότητα φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Πώς δρούσε το κύκλωμα στα πρατήρια καυσίμων

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό στους υπολογιστές των πρατηρίων, μέσω του οποίου μπορούσαν να ελέγχουν και να μειώνουν τις ποσότητες καυσίμων που παραδίδονταν στους καταναλωτές, χωρίς εκείνοι να το αντιλαμβάνονται.

Η πρακτική αυτή φέρεται να εφαρμόστηκε σε περίπου 20 πρατήρια, με τα κέρδη της εγκληματικής ομάδας να εκτιμώνται σε περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας.

Οι κατηγορούμενοι και ο ρόλος της εταιρείας λογισμικού

Μεταξύ των 13 κατηγορουμένων περιλαμβάνονται δύο στελέχη και δύο τεχνικοί υπάλληλοι της εταιρείας που κατασκεύασε το επίμαχο λογισμικό, καθώς και πρατηριούχοι ή υπεύθυνοι των πρατηρίων που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο πρόγραμμα.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, προκειμένου να διακριβωθεί το εύρος της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

