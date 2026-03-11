Κύκλωμα «προστασίας» σε Πιερία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη: Εκβίαζαν καταστηματάρχες – Στο φως και εκμετάλλευση γυναικών

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν σε εκβιασμούς επιχειρηματιών και πλανόδιων πωλητών σε περιοχές της Πιερίας, της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αρχών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, δύο εκ των οποίων φέρονται ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και άτομο που είναι ήδη έγκλειστο σε φυλακές της χώρας.

Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί δύο άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να εμπλέκονται, κατά περίπτωση, σε υποθέσεις συνέργειας και ηθικής αυτουργίας σε εκβιάσεις.

Εννέα περιπτώσεις εκβιασμών

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης αποκάλυψε ότι το κύκλωμα απαιτούσε χρηματικά ποσά από επαγγελματίες, προσφέροντας «προστασία».

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 11.500 ευρώ από το περασμένο καλοκαίρι και μετά.

Εκμετάλλευση νεαρών γυναικών μέσω διαδικτύου

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι δύο από τους συλληφθέντες εκμεταλλεύονταν την ευάλωτη θέση έξι νεαρών γυναικών.

Με απειλές και εκβιασμούς φέρονται να διαχειρίζονταν λογαριασμούς σε διαδικτυακή συνδρομητική πλατφόρμα, αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη, μέρος των οποίων κατευθυνόταν σε ένα από τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι το διάστημα από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2025 ένας από τους συλληφθέντες προήγαγε κατ’ επάγγελμα στην πορνεία μία από τις γυναίκες αυτές.

Τα ευρήματα των ερευνών

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες των εμπλεκομένων αλλά και στο σπίτι ενός από τα αρχηγικά μέλη στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

9.635 ευρώ σε μετρητά

515 δολάρια ΗΠΑ

100 ελβετικά φράγκα

μικροποσότητα κάνναβης

μία μεταλλική σπάθα

δύο φορητούς υπολογιστές

κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM

Δεύτερη εγκληματική ομάδα

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης η δράση δεύτερης εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 φέρονται να απαιτούσαν εκβιαστικά χρήματα από δύο πλανόδιους πωλητές σε παραλιακή περιοχή της Πιερίας, προκειμένου να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, τα οποία φέρονται να ενεργούσαν κατ’ εντολή τρίτου προσώπου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση τυχόν συνεργών και τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

