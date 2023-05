Κυκλώνας Mocha: Σαρώνει Μιανμάρ και Μπαγκλαντές – Κίνδυνος για  2 εκατ. ανθρώπους

Μεγάλη είναι η ανησυχία για χιλιάδες νεκρούς από τον κυκλώνας Mocha που πλήττει την Μιανμάρ, αλλά και περιοχές του Μπαγκλαντές , ενώ εκπρόσωπος του ΟΗΕ στην περιοχή τόνισε ότι κινδυνεύουν 2 εκατ. άνθρωποι.

Μια εξαιρετικά σφοδρή κυκλωνική καταιγίδα χτυπάει από σήμερα (14.5.2023) τη δυτική Μιανμάρ και περιοχές του Μπαγκλαντές που βρίσκονται στα σύνορα με την περιοχή αυτή. Ο κυκλώνας Mocha πλήττει πολλές περιοχές με θυελλώδεις ανέμους που φτάνουν ακόμα και τα 130 χλμ. την ώρα και με σφοδρές βροχοπτώσεις.

Ήδη υπάρχουν κάποιες αναφορές για νεκρούς και τραυματίες, αλλά όπως ανέφερε η Washington Post οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επαληθευτεί ακόμα, ενώ οι αρχές των χωρών δεν έχουν κάνει επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Τίτον Μίτρα, εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Προγράμματος του ΟΗΕ στη Μιανμάρ έκανε μια δραματική πρόβλεψη για τον αριθμό των θυμάτων, καθώς έγραψε σε ανάρτηση που έκανε σήμερα στο Twitter ότι 2 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν στην χώρα λόγω του κυκλώνα. «Οι ζημιές και οι απώλειες αναμένεται να είναι εκτεταμένες», πρόσθεσε.

Ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες από την επέλαση του κυκλώνα στην Μιανμάρ και οι οποίες δείχνουν τους θυελλώδεις ανέμους και τις σφοδρές βροχοπτώσεις να σαρώνουν τα πάντα.

According to the IMD, the Extremely Severe Cyclonic Storm 'Mocha' made landfall near Lat 20.5N and Lon 92.9E — about 40 km north of Sittwe (Myanmar) and 145 km southeast of Cox’s Bazar (Bangladesh). #CycloneMocha #CycloneMochaUpdate #CycloneAlert #MochaCyclone #ViralVideos pic.twitter.com/cU3LKbSstY

— Anjali Choudhury (@AnjaliC16408461) May 14, 2023