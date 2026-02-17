Κύπελλο Ελλάδος: Το πρώτο εισιτήριο για το Μαρούσι – Κέρδισε 87-80 τον Άρη

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου απέκλεισε στον 1ο προημιτελικό με 87-80 τον Άρη και θα παίξει στον ημιτελικό της Πέμπτης με Ολυμπιακό ή ΑΕΚ.

Κύπελλο Ελλάδος: Το πρώτο εισιτήριο για το Μαρούσι - Κέρδισε 87-80 τον Άρη
17 Φεβ. 2026 19:56
Pelop News

Το Μαρούσι έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά του Final-8 του Κυπέλλου μπάσκετ το οποίο διεξάγεται στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου απέκλεισε στον 1ο προημιτελικό με 87-80 τον Άρη και θα παίξει στον ημιτελικό της Πέμπτης με Ολυμπιακό ή ΑΕΚ.

Ο αγώνας

Οι τυπικά γηπεδούχοι ήταν σαν να έπαιζαν στην έδρα τους. Μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι, ήταν εύστοχοι από μακρινή απόσταση και έφτασαν στο 14-6 με τους Κουζόγλου και Γιαννόπουλο, στα μισά της πρώτης περιόδου. Το Μαρούσι έφτασε ως το +14 (22-8, 7’40’’) με τον Περάντες, πριν ο Μήτρου Λονγκ μειώσει για να κλείσει το δεκάλεπτο 22-13.

Ο Άρης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό για να πλησιάσει με τέσσερις συνεχόμενους πόντους ακόμη περισσότερο (24-22, 12’40”). Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντε Σόζα έγραψε το 26-22 (13’30”), πριν το τρίποντο του Άντζουσιτς δώσει στην διαφορά την μικρότερη δυνατή τιμή (26-25, 13’40”). Τουλιάτος και Πάπας ήταν αυτοί που ανέλαβαν να δώσουν μια ανάσα στο Μαρούσι επιθετικά, οδηγώντας στο 40-32 (16’10”). Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης ακολούθησε για το 44-36 (19′) και ο Γιαννόπουλος ευστόχησε για μία ακόμη φορά από τα 6μ75 για να γράψει το 47-38 (19’30”) με το ημίχρονο να κλείνει στο +10 (48-38).

Με διαδοχικά καρφώματα από τις δύο ομάδες διαμορφώθηκε το 52-46 (23′) με τον Άρη να κάνει μία ακόμη αντεπίθεση για το 54-52 (24’30”). Το Μαρούσι βρήκε τρόπο και πάλι να απαντήσει με τους τέσσερις συνεχόμενους πόντους από τον Ουίλιαμς να διαμορφώνουν το 60-54 (27′) και τον Πάπας να γράφει το 64-58 της τρίτης περιόδου.

Ο Κουλμπόκα έκλεισε την… ψαλίδα (64-61, 31′), αλλά ο Μήτρου Λονγκ απάντησε από τα 6μ75 (66-64, 32’10”). Ο Ντε Σόουζα ήταν και πάλι εκεί όμως για να γράψει το 70-64 (34′) και το 74-67 (38′) για να παραδώσει τη σκυτάλη στον Γιώργο Καλαϊτζάκη για το 76-67 (38’10”) και το 79-70 (38’45”), πριν το παιχνίδι σφραγιστεί με το τελικό 87-80.

Διαιτητές: Πιτσίλκας-Τηγάνης-Μαρινάκης/Σκανδαλάκης Stand by (Μακρής)

Δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80

Μαρούσι Chery (Παπαθεοδώρου): Πάπας 4, Μέικον, Τουλιάτος 3 (1), Κινγκ 11 (3), Καλαϊτζάκης Γ. 17 (2), Γουίλιαμς 10, Κουζέλογλου 11 (1), Ντε Σόουζα 16, Γιαννόπουλος 10 (2), Περάντες 5 (1)

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου Λονγκ 12 (1), Τζόουνς 13 (1), Νουά 19 (2), Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 1, Χάρελ 10, Άντζουσιτς 6 (2), Αντετοκούνμπο Κ. 10, Κουλμπόκα 7 (2)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:08 Πάτρα: Την Τετάρτη οι κηδείες των δύο αδελφών που βρέθηκαν νεκρές στην Εγλυκάδα – Ποιες ήταν
21:00 Πάτρα: Το παντοπωλείο της γειτονιάς εξελίχθηκε – Ο Παναγιώτης Στασινόπουλος στην «Π»
20:52 Προσοχή στην Αιτωλοακαρνανία: Αυξημένες εκροές νερού στον Αχελώο λόγω έντονων βροχοπτώσεων
20:44 Χεζμπολάχ: Απόρριψη του χρονοδιαγράμματος για τον αφοπλισμό εντός τεσσάρων μηνών
20:36 Σημαντική δικαστική απόφαση για τηλεφωνικές προωθήσεις: 50.000 ευρώ αποζημίωση για παράνομες κλήσεις
20:28 Μιχαήλ Φαρδής: Στην ελίτ των μηχανικών του κόσμου – Εξελέγη στην Ακαδημία Μηχανικών των ΗΠΑ
20:20 Κατεπείγουσα ΕΔΕ για τον θάνατο μοντέρ στη Σαλαμίνα μετά από επίσκεψη σε Κέντρο Υγείας
20:12 Πλήρης κάλυψη της ζήτησης της Κρήτης από τη νέα διασύνδεση με την Αττική κατά τους δύο πρώτους μήνες της εμπορικής λειτουργίας της
20:09 Παπαζαφείρης στον peloponnisos FM: «Δίνουμε έμφαση στις ακαδημίες της Νάπολι»
20:04 Κακοκαιρία στην Αχαΐα: Ξανά κλειστή η Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα – Προβλήματα σε Ερύμανθο και Καλάβρυτα
19:56 Κύπελλο Ελλάδος: Το πρώτο εισιτήριο για το Μαρούσι – Κέρδισε 87-80 τον Άρη
19:48 Μήνυμα Μητσοτάκη στους νέους για την ανεργία: Στόχος να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές
19:40 Νέα μελέτη συνδέει το σχολικό άγχος με κατάθλιψη και αυτοτραυματισμό
19:32 Στην Ινδία την Τετάρτη και την Πέμπτη ο Μητσοτάκης, συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μόντι
19:24 Πάτρα – Καλλιθέα: Κλειστοί δρόμοι και σοβαρές φθορές στο οδικό δίκτυο λόγω κακοκαιρίας ΦΩΤΟ
19:16 Μεντιλίμπαρ: Ντρέπομαι όταν ο κόσμος φωνάζει το όνομά μου – Οι παίκτες το κλειδί της επιτυχίας
19:08 Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 64χρονος για τη δολοφονία του αδελφού του
19:00 Παρανομώντας ελεύθερα 193 φορές
18:51 Ουκρανικά drones χτυπούν βαθιά στη Ρωσία
18:43 1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης στη Δυτική Ελλάδα: Ένας νέος θεσμός διαγενεακής συνεργασίας και καινοτομίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ