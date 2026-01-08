Κύπελλο Ερασιτεχνών: Πότε ορίστηκαν τα ζευγάρια της φάσης των «16»
Σημαντικά παιχνίδια περιλαμβάνει η προημιτελική φάση της διοργάνωσης
Η ΕΠΣ Αχαΐας προχώρησε στον ορισμό των αγώνων της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Αναλυτικά:
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1
Γηπ. Χαλανδρίτσας, 14.45: Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας.
Γηπ. Ριόλου, 14.45: Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Πάτραι – Αχαϊκή.
Γηπ. Προαστείου, 18.15: Κεραυνός – Θύελλα Πατρών.
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/1
Γηπ. Ακράτας, 15.00: Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή.
Γηπ. Βραχνεΐκων, 17.00: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Προαστείου.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος.
Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.00: Ατρόμητος Πατρών – Πήγασος.
