Κύπελλο Ερασιτεχνών: Συνεχίζεται με σπουδαία παιχνίδια

Τα τέσσερα από τα οκτώ παιχνίδια της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών θα διεξαχθούν την Τετάρτη (21/1) με τα ματς Πάτραι – Αχαϊκή και Κεραυνός – Θύελλα Πατρών να ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα.

Συνοπτικά οι αγώνες και οι διαιτητές:

Γηπ. Ριόλου, 14.45: Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών, Μέρμηγκας.

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 14.45: Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας, Βαβαρούτας.

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Πάτραι – Αχαϊκή, Ανδριανός.

Γηπ. Προαστείου, 18.15: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Θύελλα, Αντωνίου.

Τα άλλα τέσσερα παιχνίδια θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τετάρτη 28/1.

