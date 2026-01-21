Κύπελλο Ερασιτεχνών: Συνεχίζεται με σπουδαία παιχνίδια
Τα άλλα τέσσερα παιχνίδια της φάσης των «16» θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τετάρτη 28/1
Τα τέσσερα από τα οκτώ παιχνίδια της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών θα διεξαχθούν την Τετάρτη (21/1) με τα ματς Πάτραι – Αχαϊκή και Κεραυνός – Θύελλα Πατρών να ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα.
Συνοπτικά οι αγώνες και οι διαιτητές:
Γηπ. Ριόλου, 14.45: Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών, Μέρμηγκας.
Γηπ. Χαλανδρίτσας, 14.45: Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας, Βαβαρούτας.
Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Πάτραι – Αχαϊκή, Ανδριανός.
Γηπ. Προαστείου, 18.15: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Θύελλα, Αντωνίου.
Τα άλλα τέσσερα παιχνίδια θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τετάρτη 28/1.
