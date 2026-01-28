Κύπελλο Ερασιτεχνών: Τα φαβορί πήραν την πρόκριση

Στο πιο σημαντικό παιχνίδι, ο Παναιγιάλειος πέρασε νικητής από το γήπεδο Προσφυγικών

28 Ιαν. 2026 20:16
Pelop News

Με τα χίλια ζόρια η Παναχαϊκή πήρε την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Οι «κοκκινόμαυροι» επικράτησαν με 1-0 εκτός έδρας της Αιγείρας/Ακράτας χάρη σε ένα γκολ του Κατσαΐτη στο 56′.
Στα άλλα παιχνίδια:
Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος 0-2: 49′ Κυριαζής, 86′ πέναλτι Λαθύρης

Κεραυνός – Θύελλα Πατρών 0-2: 35′ 53′ Σουγλέρης.
Ατρόμητος – Πήγασος 3-0: Ψαθογιαννάκης 2, Σκούρτας.
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Προαστείου 1-4: Μητρόπουλος 2, Παπαβασιλείου, Ζεκιάι

Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης:
Ατρόμητος – Νίκη
Δόξα Παραλίας – Θύελλα
Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή
Πάτραι – Πανμοβριακός

