Κύπελλο Ερασιτεχνών: Τα φαβορί πήραν την πρόκριση
Στο πιο σημαντικό παιχνίδι, ο Παναιγιάλειος πέρασε νικητής από το γήπεδο Προσφυγικών
Με τα χίλια ζόρια η Παναχαϊκή πήρε την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Οι «κοκκινόμαυροι» επικράτησαν με 1-0 εκτός έδρας της Αιγείρας/Ακράτας χάρη σε ένα γκολ του Κατσαΐτη στο 56′.
Στα άλλα παιχνίδια:
Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος 0-2: 49′ Κυριαζής, 86′ πέναλτι Λαθύρης
Κεραυνός – Θύελλα Πατρών 0-2: 35′ 53′ Σουγλέρης.
Ατρόμητος – Πήγασος 3-0: Ψαθογιαννάκης 2, Σκούρτας.
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Προαστείου 1-4: Μητρόπουλος 2, Παπαβασιλείου, Ζεκιάι
Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης:
Ατρόμητος – Νίκη
Δόξα Παραλίας – Θύελλα
Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή
Πάτραι – Πανμοβριακός
