Κύπρος: 45χρονος βούτηξε για τον Σταυρό, τον πήρε και έφυγε!

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής σήμανε συναγερμός στις αρχές με αστυνομικούς να εντοπίζουν τον 45χρονο και να τον συλλαμβάνουν.

Κύπρος: 45χρονος βούτηξε για τον Σταυρό, τον πήρε και έφυγε!
07 Ιαν. 2026 13:08
Pelop News

Απρόοπτη εξέλιξη είχε η τελετή καθαγιασμού των υδάτων για τα Θεοφάνια στη Λεμεσό της Κύπρου καθώς ένα 45χρονος Ελληνοκύπριος αφού έπιασε τον Σταυρό, στη συνέχεια έφυγε με αυτόν στην τσέπη του.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής σήμανε συναγερμός στις αρχές με αστυνομικούς να εντοπίζουν τον 45χρονο και να τον συλλαμβάνουν.

Σύμφωνα με το Cyprus Times, ανακρινόμενος ο 45χρονος ανέφερε ότι ήταν βιαστικός με το που βγήκε από το νερό και πάνω στη βιασύνη του δεν κατάλαβε πως πήρε μαζί του τον σταυρό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 45χρονος ισχυρίστηκε πως όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη και ενημερώθηκε για την κινητοποίηση της αστυνομίας, φοβήθηκε και τον έκρυψε σε χωράφι.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο ξύλινος σταυρός, ο οποίος δεν έχει κάποια ιδιαίτερη χρηματική αξία, επιστράφηκε στις εκκλησιαστικές Αρχές, ενώ ο 45χρονος αφέθηκε ελεύθερος αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:08 Κύπρος: 45χρονος βούτηξε για τον Σταυρό, τον πήρε και έφυγε!
13:00 Λαϊκές αγορές: Λουκέτο επ΄ αόριστον – Για ποιους λόγους κινητοποιούνται οι επαγγελματίες και παραγωγοί
12:51 Σύλληψη δύο ανδρών στην Πάτρα για απόπειρα διάρρηξης διαμερίσματος
12:49 Γνώριμος διαιτητής στο παιχνίδι Παναχαϊκή – Ζάκυνθος
12:40 Πάτρα – Βία ανηλίκων δίχως τέλος: Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί χτύπησαν δύο νεαρούς
12:32 Πάτρα: Σύσκεψη συγκάλεσε ο Δήμος για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
12:27 Χατζηδάκης: Εκτός δημοσιονομικού πλαισίου τα 7 από τα 27 αιτήματα των αγροτών – ΖΩΝΤΑΝΑ οι ανακοινώσεις
12:24 Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης στον Έβρο
12:16 Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λύσει τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Μαξ
12:10 Το μεταγραφικό στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή
12:08 Πάτρα: Την Παρασκευή οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Νίκο Τεμπονέρα
12:00 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διάλογος σε σταυροδρόμι – Τι συμβαίνει στην Πάτρα
11:52 Σχολεία: Επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς αύριο 8 Ιανουαρίου
11:43 Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ
11:27 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις
11:23 ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για αγροτικό ρεύμα με «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»
11:13 Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας influencer μοτοσικλετιστής για επικίνδυνες «σούζες» σε κεντρικές λεωφόρους
11:00 Είπαν τα κάλαντα για τα Θεοφάνια και έκλεψαν παπούτσια στο Χαϊδάρι
10:59 Γιατί κούτσαινε ο Μαδούρο – Μώλωπες Φλόρες: Τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την επιχείρηση σύλληψης
10:51 Ιράν: Η κυβέρνηση Πεζεσκιαν προχωρά σε οικονομικές παραχωρήσεις για να κατευνάσει τις διαμαρτυρίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ