Κύπρος: Τουρκοκύπριοι επιτέθηκαν σε άνδρες του ΟΗΕ στην «νεκρή ζώνη» στην Πύλα

Επεισόδια σημειώθηκαν στη νεκρή ζώνη στην Πύλα ανάμεσα σε Τουρκοκύπριους και άνδρες της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», σήμερα το πρωί άνδρες των Ηνωμένων Εθνών κατευθύνθηκαν προς την περιοχή ώστε να μπλοκάρουν τις εργασίες για επέκταση/βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου μεταξύ του κατεχόμενου Άρσους και του δικοινοτικού χωριού Πύλα, οι οποίες συνιστούν παράβαση του στάτους κβο.

Εκεί δημιουργήθηκε ένταση με ομάδες Τουρκοκυπρίων να επιτίθενται ενάντια τους και να τους χτυπούν, προκαλώντας ζημιές και σε οχήματα του ΟΗΕ.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναφέρεται:

«Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και τις ζημιές σε οχήματα του ΟΗΕ από προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς σήμερα το πρωί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα εντός της νεκρής ζώνης κοντά στην Πύλα/Πυλώνα, καθώς οι ειρηνευτές του ΟΗΕ εμπόδιζαν μη εξουσιοδοτημένες οικοδομικές εργασίες στην περιοχή.

Οι απειλές κατά της ασφάλειας των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και οι ζημιές στην περιουσία του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το οποίο θα διωχθεί στο ακέραιο.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εντεταλμένη εξουσία της αποστολής εντός της νεκρής ζώνης του ΟΗΕ, να απέχει από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις και να αποσύρει αμέσως όλο το προσωπικό και τα μηχανήματα από τη νεκρή ζώνη του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το newsbeast, η αποστολή παρακολουθεί στενά την κατάσταση και παραμένει δεσμευμένη να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή.

The United Nations Peacekeeping Force in #Cyprus (#UNFICYP) condemns the assaults against UN #peacekeepers and damage to @UN vehicles by personnel from the Turkish Cypriot side this morning.

Read full statement here: https://t.co/awfxpgY1Et pic.twitter.com/YtK7QW2bbN

— UN Cyprus (@UN_CYPRUS) August 18, 2023