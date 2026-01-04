Κυρ. Βελόπουλος για το μπλάκ άουτ στο «Ελ. Βενιζέλος»: Από το 2023 είχαμε προειδοποιήσει

Επίθεση της Ελληνικής Λύσης κατά της Κυβέρνησης για το θέμα του μπλακ άουτ στο «Βενιζέλος». Οπως αναφέρει η Ελληνική Λύση, «ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβαση του στην ολομέλεια της Βουλής στις 16 Μαρτίου 2023 αλλά και με καταιγισμό ερωτήσεων είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ολικού «μπλακάουτ» στα ελληνικά αεροδρόμια. Η κυβέρνηση όμως αδιαφόρησε πλήρως θέτοντας σε τεράστιο κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων και διασύροντας την χώρα διεθνώς με τα σημερινά γεγονότα.

Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που ενώ ακόμα και σήμερα συκοφαντεί τους αγρότες ότι «κόβουν τη χώρα στη μέση», «κατάφερε» για πρώτη φορά στην σύγχρονη Ιστορία να αποκόψει τη χώρα διεθνώς.

Ας παραιτηθούν τώρα, για να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας εμείς που μπορούμε, που θέλουμε και το κυριότερο, που έχουμε απόλυτη γνώση των προβλημάτων, γι’ αυτό και έχουμε τη Λύση».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



