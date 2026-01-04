Κυρ. Βελόπουλος για το μπλάκ άουτ στο «Ελ. Βενιζέλος»: Από το 2023 είχαμε προειδοποιήσει

Και η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης καταλήγει: «Ας παραιτηθούν τώρα, για να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας εμείς που μπορούμε, που θέλουμε, που έχουμε απόλυτη γνώση των προβλημάτων»

Κυρ. Βελόπουλος για το μπλάκ άουτ στο «Ελ. Βενιζέλος»: Από το 2023 είχαμε προειδοποιήσει
04 Ιαν. 2026 14:25
Pelop News

Επίθεση της Ελληνικής Λύσης κατά της Κυβέρνησης για το θέμα του μπλακ άουτ στο «Βενιζέλος». Οπως αναφέρει η Ελληνική Λύση, «ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβαση του στην ολομέλεια της Βουλής στις 16 Μαρτίου 2023 αλλά και με καταιγισμό ερωτήσεων είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ολικού «μπλακάουτ» στα ελληνικά αεροδρόμια. Η κυβέρνηση όμως αδιαφόρησε πλήρως θέτοντας σε τεράστιο κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων και διασύροντας την χώρα διεθνώς με τα σημερινά γεγονότα.

Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που ενώ ακόμα και σήμερα συκοφαντεί τους αγρότες ότι «κόβουν τη χώρα στη μέση», «κατάφερε» για πρώτη φορά στην σύγχρονη Ιστορία να αποκόψει τη χώρα διεθνώς.

Ας παραιτηθούν τώρα, για να αναλάβουμε την διακυβέρνηση της χώρας εμείς που μπορούμε, που θέλουμε και το κυριότερο, που έχουμε απόλυτη γνώση των προβλημάτων, γι’ αυτό και έχουμε τη Λύση».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:38 ΥΠΑ: «Μαζική παρεμβολή στις συχνότητες, πρωτοφανές περιστατικό για το Βενιζέλος»
17:30 Ηλιοπούλου στο pelop: «Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και στην Αχαΐα»
17:22 Συντονιστική Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας: Ο αγώνας θα δοθεί μέχρι τέλους
17:15 Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητά άμεση σύγκλιση της Βουλής για τη Βενεζουέλα και επιτίθεται στον Μητσοτάκη!
17:08 Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή της Παναχαϊκής
17:00 Tιμές Ελλάδας, μισθοί Ευρώπης, αυτοψία της «Π» σε σούπερ μάρκετ της Ρώμης
16:52 Παρείχε συμβουλές για «επαγγελματικό» φλερτ αλλά χωρίς απόδειξη…
16:43 Απάντηση-καρφί του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
16:36 Αλεν: «Μας κόστισαν οι βολές, κοιτάζουμε μπροστά»
16:29 Ανδραβίδα: Οικογενειακό δράμα και αυτοκτονία
16:23 Πανελλαδική σύσκεψη: Οι αγρότες έτοιμοι να κλείσουν «στρατηγικά σημεία» σε Εγνατία Οδό, Ιόνια Οδό, Μπράλο και Πελοπόννησο!
16:16 Ετσι «μπούκαραν» οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα…
16:08 Σύριζα Αχαΐας: «Αδιανόητη η δήλωση του πρωθυπουργού»
15:59 Πρόεδρος της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για το μπλακ άουτ: Τα συστήματά μας είναι παμπάλαια
15:55 Ρουμελιώτης: «Η Ολυμπιάδα διεκδικεί άνοδο, τα καλύτερα είναι μπροστά μας»
15:46 Μπλακ άουτ στο FIR: Η ΕΥΠ δεν βλέπει επίθεση αλλά βλάβη στα Γεράνια Ορη
15:39 Ο Στέφανος Καραβίδας ρίχνει «βόμβα» για πιθανή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
15:31 Πάτρα: Τι λέει η γυναίκα του 30χρονου για τον χαμό του
15:23 Τζόγαραν σε άμεση σύλληψη του Μαδούρο και θησαύρισαν!
15:15 Πρόβλεψη γνωστού μετεωρολόγου: Με λασποβροχές θα κάνουμε Θεοφάνια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ