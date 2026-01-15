Κυρανάκης: Νέα τρένα, πλήρης ασφάλεια και Αθήνα–Θεσσαλονίκη σε κάτω από 3,5 ώρες έως το 2026

Το τρίπτυχο «νέες υποδομές, νέα τρένα, νέοι σταθμοί» αποτελεί τη βάση για την πραγματική αλλαγή του ελληνικού σιδηροδρόμου, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με βασικό ζητούμενο την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των επιβατών.

Σε συνάντηση με δημοσιογράφους, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι η κυβερνητική στρατηγική περιλαμβάνει αναβάθμιση των υποδομών, ενίσχυση των δικλείδων ασφαλείας, ψηφιακό έλεγχο, αυστηρότερες συμβάσεις και αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο τη λειτουργία του σιδηροδρόμου με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και σαφείς ευθύνες.

Κεντρικό στοίχημα αποτελεί η πλήρης αναβάθμιση του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, καθώς και συνολικά του διαδρόμου Πειραιάς–Ειδομένη. Όπως ανέφερε, το καλοκαίρι του 2026 ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας θα διαθέτει 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης, δημιουργώντας για πρώτη φορά ενιαίο επίπεδο ασφαλούς λειτουργίας.

Τα έργα υποδομής προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος, χωρίς παρατάσεις, ενώ έως το 2027 προβλέπεται η υπογειοποίηση ή ανισοπεδοποίηση ισόπεδων διαβάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανανέωση του στόλου. Όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός, στις 26 Ιανουαρίου αναμένεται το πρώτο νέο τρένο για δοκιμαστικά δρομολόγια, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Hellenic Train. Συνολικά, 23 καινούργια τρένα –και όχι μεταχειρισμένα– θα ενταχθούν στο δίκτυο έως το τέλος του 2027, με επένδυση ύψους 308 εκατ. ευρώ από τον ιταλικό όμιλο Ferrovie dello Stato.

Από τα νέα τρένα, τα 11 θα είναι προαστιακού χαρακτήρα και τα 12 υπεραστικά, με στόχο τη δρομολόγηση οκτώ ζευγών καθημερινών δρομολογίων Αθήνα–Θεσσαλονίκη από τον Σεπτέμβριο και την αύξησή τους σε δώδεκα το 2027. Με την ολοκλήρωση των έργων, η διαδρομή θα πραγματοποιείται σε λιγότερο από 3,5 ώρες.

Η αναθεωρημένη σύμβαση με τη Hellenic Train, που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, προβλέπει συνολικές επενδύσεις 420 εκατ. ευρώ, αυστηρότερες ρήτρες, αυξημένες αποζημιώσεις επιβατών και –για πρώτη φορά– δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης από το Δημόσιο.

Παράλληλα, δρομολογούνται παρεμβάσεις αναβάθμισης στους κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και η ανακαίνιση 35 σταθμών σε όλη τη χώρα με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους.

Στο πεδίο της ασφάλειας, έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS σε όλα τα τρένα του άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ενώ από τον Φεβρουάριο οι πολίτες θα μπορούν μέσω gov.gr να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των συρμών με ακρίβεια λίγων εκατοστών. Το σύστημα χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από δωρεές της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Τέλος, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης του προσωπικού, με νέους προσομοιωτές, επαναξιολόγηση μηχανοδηγών και ανακαίνιση του κέντρου εκπαίδευσης του ΟΣΕ στο Ρέντη, σε συνεργασία με τη Deutsche Bahn, καθώς και στο πρόγραμμα brain gain για την επιστροφή έμπειρων στελεχών από το εξωτερικό.

