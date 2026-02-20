Κυρανάκης στη Βουλή: Προτεραιότητα στο υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο – Τι είπε για μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη

Τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με την πιθανότητα δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη ανέπτυξε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί κυρίως έργα που εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, δηλαδή υποδομές που συνδέουν ευρωπαϊκές πόλεις και διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των μεταφορικών συστημάτων. Όπως σημείωσε, η περίπτωση της Κρήτης, ως νησιωτικής περιοχής χωρίς υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο, δεν εντάσσεται αυτή τη στιγμή σε τέτοιο πλαίσιο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη υλοποίηση αντίστοιχου έργου με εθνικούς πόρους, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι η προτεραιότητα της πολιτείας είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση του ενεργού σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Όπως τόνισε, οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθυνθούν κυρίως στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα και σε υφιστάμενες υποδομές, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του δικτύου.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η χώρα δεν μπορεί να επιτρέψει εκ νέου την υποβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών, κάνοντας αναφορά στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ελληνικός σιδηρόδρομος κατά τα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Υπογράμμισε επίσης πως η ενίσχυση των υφιστάμενων γραμμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποφυγή μελλοντικών τραγικών περιστατικών και για τη συνολική αναβάθμιση των μεταφορών.

Η συζήτηση για την ανάπτυξη σιδηροδρομικών υποδομών στην Κρήτη παραμένει ανοιχτή σε επίπεδο σχεδιασμού, ωστόσο, σύμφωνα με τις τρέχουσες τοποθετήσεις, η χρηματοδοτική προτεραιότητα επικεντρώνεται στο υφιστάμενο εθνικό δίκτυο.

