ΚΥΣΕΑ: «Κίμων», ΜΕΚΟ με σύστημα «Κένταυρος» και δύο F-16 στην Κύπρο – Μεταβαίνει στη Λευκωσία ο Δένδιας

Σε εφαρμογή τίθεται το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας – Κύπρου, καθώς, κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, η Αθήνα αποστέλλει στην Κύπρος δύο φρεγάτες και ζεύγος μαχητικών F-16.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στη Λευκωσία κατευθύνεται η φρεγάτα «Κίμων», τύπου Belharra, καθώς και μία ακόμη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού τύπου ΜΕΚΟ, η οποία φέρει το αντιαεροπορικό και αντι-drone σύστημα «Κένταυρος».

Παράλληλα, αποστέλλεται και ζεύγος ελληνικών F-16, ενισχύοντας την αεροπορική παρουσία στο νησί.

Ενίσχυση παρουσίας – Πολιτικό μήνυμα

Η απόφαση ελήφθη σε συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, υπό το βάρος των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα στρατηγικής στήριξης προς τη Λευκωσία.

Αύριο αναμένεται να μεταβεί στην Κύπρο και ο κ. Δένδιας, σε μια επίσκεψη με έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο του συντονισμού των δύο κυβερνήσεων.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της κοινής αμυντικής αντίληψης Αθήνας – Λευκωσίας, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



