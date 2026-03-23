ΚΥΣΕΑ: Πράσινο φως για MEKO, F-16 και F-35 – Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο Χρήστος Κοντορουχάς

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τόσο την αποτίμηση των νέων δεδομένων που διαμορφώνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή όσο και κρίσιμες αποφάσεις για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Στο σκέλος των προσώπων, το ΚΥΣΕΑ επέλεξε ως νέο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Ο απερχόμενος αρχηγός, αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς, του οποίου η θητεία κρίνεται ευδόκιμη, αναμένεται να αναλάβει τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο Κοντορουχάς υπηρετούσε μέχρι σήμερα ως Α΄ Υπαρχηγός του Λιμενικού και είναι απόφοιτος της Νομικής Αθηνών και της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.

Παράλληλα, εγκρίθηκε σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων που είχε ήδη περάσει από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και πλέον έλαβε το τελικό πράσινο φως από το ΚΥΣΕΑ. Ανάμεσα στις αποφάσεις περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός των τεσσάρων φρεγατών MEKO 200, η αναβάθμιση 38 μαχητικών F-16 Block 50 σε διαμόρφωση Viper, οι υποδομές για την υποδοχή των F-35, καθώς και υποστήριξη για μεταγωγικά αεροσκάφη C-27J.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Νίκος Δένδιας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα του αντι-drone, αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού θόλου της χώρας, που έχει παρουσιαστεί ως τμήμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα περνά σε μια νέα εποχή αμυντικής θωράκισης. Στάθηκε επίσης στον εκσυγχρονισμό των φρεγατών MEKO, λέγοντας ότι μετά από πολλά χρόνια το πρόγραμμα προχωρά, ώστε το Πολεμικό Ναυτικό να διαθέτει τέσσερα πλοία ικανά να ανταποκριθούν στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε ακόμη στις υποδομές για τα F-35, υπενθυμίζοντας ότι το πρώτο αεροσκάφος αναμένεται να παραδοθεί στην Ελλάδα το 2028. Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε τον εκσυγχρονισμό των F-16 Block 50 με τον συνολικό σχεδιασμό για την Πολεμική Αεροπορία, η οποία με τα Viper, τα Rafale και τα μελλοντικά F-35 επιδιώκει να ενισχύσει αποφασιστικά την αποτρεπτική της ισχύ.

Οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο μακροπρόθεσμο αμυντικό σχεδιασμό της χώρας, ο οποίος προβλέπει σημαντικές επενδύσεις έως το 2036, με φόντο τις γεωπολιτικές πιέσεις στην περιοχή και την επιδίωξη ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε αέρα, θάλασσα και αντιαεροπορική άμυνα.

