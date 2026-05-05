Κυβέρνηση: Ετοιμάζει έκτακτο πακέτο 200 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο πακέτο 200 εκατ. ευρώ για στήριξη νοικοκυριών. Στο επίκεντρο η παράταση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και fuel pass.

05 Μάι. 2026 7:58
Pelop News

Νέο έκτακτο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει η κυβέρνηση προκειμένου να ανακουφίσει τα νοικοκυριά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της μεγάλης ανόδου των τιμών στα καύσιμα.

Με επίκεντρο το πετρέλαιο κίνησης, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στο diesel και για τον Ιούνιο, ενώ εξακολουθεί να μελετά την πιθανή συνέχιση του fuel pass. Στόχος είναι η συγκράτηση της τελικής τιμής του πετρελαίου κίνησης κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ. Μια ενδεχόμενη δίμηνη παράταση του fuel pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατ. ευρώ. Το μέτρο της επιδότησης των 20 λεπτών ανά λίτρο στο diesel (για τον Μάιο) θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματικό, καθώς αποτυπώνεται άμεσα στην αντλία και καλύπτει οριζόντια όλους τους πολίτες.

Πιο δύσκολη φαίνεται η ενεργοποίηση νέας επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος (power pass), καθώς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διατηρεί επιφυλάξεις, παρά την πιθανή χρηματοδότηση από το Ταμείο Ρύπων.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται εν μέσω ισχυρών πιέσεων στις διεθνείς αγορές. Το πετρέλαιο Brent κινείται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας χθες τα 114 δολάρια, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξε ακόμα και τα 126 δολάρια. Υπενθυμίζεται ότι οι κυβερνητικές προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό βασίζονται σε τιμή Brent στα 89 δολάρια για το 2026, εκτίμηση που πλέον θεωρείται μη ρεαλιστική.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η στήριξη θα συνεχιστεί ανάλογα με τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας, αξιοποιώντας τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Η επιδότηση στο diesel κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το πετρέλαιο κίνησης επηρεάζει άμεσα το κόστος μεταφορών, τα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά.

Το θέμα της ενεργειακής κρίσης και των επιπτώσεών της συζητήθηκε χθες και στο Eurogroup, όπου κοινοτικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία για παρατεταμένες επιπτώσεις, ακόμα και μετά το τέλος των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, με κίνδυνο επιτάχυνσης πληθωρισμού και ύφεσης στην ευρωζώνη.

