Λ. Κυβελίδης: «Για την Παναχαϊκή δεν υπάρχουν δικαιολογίες»

Σε ρυθμούς πρωταθλήματος μπαίνει η Παναχαϊκή, καθώς την Κυριακή θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα εκτός έδρας τον Ερμή Μελιγούς.

Μια δύσκολη χρονιά ξεκινάει για τους «κοκκινόμαυρους», οι οποίοι με χαμηλό μπάτζετ και με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές καλούνται να σταθούν όρθιοι και σε πρώτη φάση να κρατήσουν την ομάδα στην Κατηγορία.

Ο Λεωνίδας Κυβελίδης ανέλαβε το ρίσκο και την ευθύνη να δημιουργήσει ένα δυνατό σύνολο γνωρίζοντας και ο ίδιος τις δυσκολίες που εμπεριέχει ένα τέτοιο εγχείρημα.

«Κάθε πρεμιέρα είναι ιδιαίτερη. Εμείς συνεχίζουμε την προετοιμασία μας και την προσπάθεια που κάνουμε. Υπάρχουν πολλά παιδιά στο ρόστερ που δεν έχουν παίξει ούτε σε ανδρική ομάδα στην Α’ Κατηγορία, αλλά τίποτα απ’ αυτά δεν αποτελεί δικαιολογία. Είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε.

Από πλευράς φυσικής κατάστασης είμαστε μια χαρά, αλλά πρέπει να δουλέψουμε πολύ πάνω στην πνευματική κατάσταση. Χρειάζεται χρόνος, όμως δεν έχουμε και πρέπει να το αποδεχθούμε», ανέφερε ο προπονητής της Παναχαϊκής και πρόσθεσε:

«Ο Ερμής Μελιγούς είναι μια ομάδα στα μέτρα μας και στόχος μας είναι να γυρίσουμε με τη νίκη, έτσι ώστε να ζεσταθεί ο κόσμος και να δώσει δυναμικό “παρών” στο επόμενο παιχνίδι στο γήπεδο Προσφυγικών. Η νίκη θα έχει πολλά οφέλη για την ομάδα μας».

Ο Κυβελίδης δεν έχει στη διάθεσή του τον Γρηγόρη Νιφορόπουλο, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Πανθουριακό. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις πως μέχρι την Παρασκευή θα έχει εκδοθεί το το δελτίο του Ελληνοκαναδού μέσου, Νίκου Γιαννόπουλου, όμως προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.

Επίσης, ούτε ο Λεωνίδας Κυβελίδης θα έχει δικαίωμα να καθίσει στον πάγκο της ομάδας, καθώς είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τον Πανθουριακό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



