Λαμία: 27χρονη μητέρα τριών παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο

16 Μαρ. 2026 10:42
Νεαρή μητέρα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Λαμία το απόγευμα της Κυριακής (15.03.2026).

Το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην είσοδο της Λαμίας, στον δρόμο προς Ανθήλη και Ροδίτσα, λίγο μετά τον πρώτο κυκλικό κόμβο.

Η 27χρονη οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη μετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά τον απεγκλωβισμό της από την Πυροσβεστική, υπέκυψε στα τραύματά της σύμφωνα με το lamianow.gr.

H άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα τριών μικρών παιδιών, τα οποία φοιτούν σε δημοτικό και νηπιαγωγείο. Η είδηση του θανάτου της έχει βυθίσει στο πένθος τόσο τη Λαμία, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια μετά τον γάμο της και την ολοκλήρωση των σπουδών της, όσο και τα Τρίκαλα, τον τόπο καταγωγής της.

Υπενθυμίζεται ότι στο τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα, ο οδηγός και ο συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, πατέρας και γιος, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας με ελαφρύτερα τραύματα.

Η Τροχαία Λαμίας συνεχίζει την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση.

