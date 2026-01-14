Λαμία: Μπουνιές μεταξύ μαθητών σε σχολείο με εμπλοκή και εξωσχολικών

Ο καβγάς ξεκίνησε εντός του σχολικού χώρου, όταν δύο μαθητές ήρθαν στα χέρια ανταλλάσσοντας μπουνιές. Στο επεισόδιο φέρεται να ενεπλάκη και ένας μικρότερος μαθητής, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε εκτός σχολείου μετά το σχόλασμα.

14 Ιαν. 2026 20:10
Ένα ακόμη ανησυχητικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο 1ο Λύκειο στη Λαμία.

Σύμφωνα με καταγγελίες στο LamiaReport.gr, ο καβγάς ξεκίνησε εντός του σχολικού χώρου, όταν δύο μαθητές ήρθαν στα χέρια ανταλλάσσοντας μπουνιές. Στο επεισόδιο φέρεται να ενεπλάκη και ένας μικρότερος μαθητής, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε εκτός σχολείου μετά το σχόλασμα.

Μαρτυρίες περιοίκων αναφέρουν ότι ο καβγάς συνεχίστηκε στη βόρεια πλευρά του σχολικού συγκροτήματος, με την εμπλοκή και άλλων νεαρών, πιθανότατα εξωσχολικών, που είχαν κληθεί από κάποιον από τους εμπλεκόμενους.

Μετά από τηλεφώνημα περιοίκου, στο σημείο έφτασαν μηχανές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και περιπολικά, ωστόσο οι πρωταγωνιστές είχαν ήδη αποχωρήσει. Σχεδόν 40 λεπτά αργότερα, νέο τηλεφώνημα κινητοποίησε ξανά την αστυνομία στο παρκάκι της Αμφιθέας, όπου είχαν συγκεντρωθεί δύο μεγάλες παρέες νεαρών, χωρίς να προκύψει νέα ένταση.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από καταγγελίες γονέων για το εκρηκτικό πρόβλημα της βίας μεταξύ ανηλίκων, επιβεβαιώνοντας ότι το φαινόμενο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις στη Λαμία.

