Λαμία: Καταδίκη μητέρας που δεν έστελνε στο σχολείο το 9,5χρονο παιδί της με αυτισμό

Σε ποινή φυλάκισης με αναστολή καταδικάστηκε γυναίκα στη Λαμία, καθώς κρίθηκε ένοχη επειδή δεν φρόντιζε να παρακολουθεί το παιδί της, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, το ειδικό σχολείο στο οποίο είχε εγγραφεί.

 

10 Μαρ. 2026 14:34
Pelop News

Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ καταδικάστηκε μητέρα στη Λαμία, καθώς δεν διασφάλιζε τη φοίτηση του 9,5 ετών παιδιού της, το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, μετά από έγγραφο που απέστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών η διεύθυνση του ειδικού σχολείου της πόλης, όπου είχε εγγραφεί το παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, η κατηγορούμενη δεν παρέστη στη δίκη ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο.

Αντίθετα, στο δικαστήριο εμφανίστηκε ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος κατέθεσε παράσταση πολιτικής αγωγής και έχει πλέον αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού με προσωρινή διαταγή.

Η κατηγορία για τη μητέρα

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του πατέρα, Κώστας Μπαρούτας, η μητέρα κατηγορήθηκε επειδή, ενώ είχε εγγράψει το παιδί στο ειδικό δημοτικό σχολείο Λαμίας για τη σχολική χρονιά 2025–2026, δεν φρόντιζε να παρακολουθεί τα μαθήματα.

«Η μητέρα βρέθηκε κατηγορούμενη γιατί, ενώ είχε εγγράψει το τέκνο στο ειδικό δημοτικό σχολείο Λαμίας τον περασμένο Σεπτέμβριο και είχε την επιμέλειά του, δεν φρόντιζε ώστε το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς ξεκίνησε η διαδικασία

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη όταν η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε την Εισαγγελία για τη μη φοίτηση του παιδιού.

Το δικαστήριο έκρινε τη μητέρα ένοχη για το αδίκημα της παράλειψης ως προς τη φοίτηση του τέκνου της, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή, χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ καθώς και τα δικαστικά έξοδα.

