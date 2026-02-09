Λαμία: Μητέρα εγκατέλειψε το παιδί της με αυτισμό στα δικαστήρια

Ένα οικογενειακό δράμα με θύμα ένα παιδί 9,5 ετών στο φάσμα του αυτισμού, διαδραματίζεται τα τελευταία 24ωρα στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το παιδί εγκατάλειψε στα δικαστήρια Λαμίας η αλλοδαπή μητέρα του, μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης για να περάσει η επιμέλεια στον βιολογικό πατέρα, με τον οποίο δεν έχει συνάψει γάμο.

Ο οποίος αν και το έχει αναγνωρίσει και μέχρι τώρα πλήρωνε διατροφή για εκείνο, δεν είχε σχεδόν ποτέ έρθει σε επαφή μαζί του, καθώς όπως υποστηρίζει, στο μεγαλύτερο διάστημα από τα χρόνια που πέρασαν, η μητέρα ήταν εξαφανισμένη.

Το κακό είναι ότι δε γνώριζε καν το ιατρικό του πρόβλημα και παρά την καλή του πρόθεση να το μεγαλώσει, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα. Πίστευε αρχικά, ότι η πρώην σύντροφός του θα ήταν αρωγός στη μετάβαση της νέας πραγματικότητας για το μικρό παιδί, αντ’ αυτού όμως το παράτησε μόνο με τα ρούχα που φορούσε, χωρίς να ενημερώσει για την αγωγή που λαμβάνει, χωρίς τις ιατρικές του εξετάσεις, χωρίς καν, όπως σημειώσαμε, τη βαλίτσα με τα ρούχα του κι εξαφανίστηκε.

Πέρα από οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, προκαλεί φοβερή εντύπωση πως μια μάνα εγκαταλείπει το παιδί της και μάλιστα ένα παιδί που λόγω της ιδιαιτερότητας είναι «εύθραυστο» στην παραμικρή αλλαγή της ρουτίνας του. Πόσο μάλλον τώρα που από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκε χωρίς τη μητέρα του! Οι εικόνες που ακολούθησαν στα Δικαστήρια, και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου αναζήτησε βοήθεια ο πατέρας, ήταν δραματικές.

Αναζητήθηκε παιδοψυχίατρος στο Νοσοκομείο Καρδίτσας και τελικά βρέθηκε προσωρινά κρεβάτι για νοσηλεία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν και οι απαραίτητες εξετάσεις. Το παιδί όμως έχει ανάγκη από γενικότερη βοήθεια και προστασία «που δεν τη δίνει το ψυχρό γράμμα του νόμου», σύμφωνα και με τον δικηγόρο του πατέρα Κώστα Μπαρούτα που γνωρίζει την υπόθεση από παλιά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή ακόμη και ο πατέρας, παρά τις καλές προθέσεις του, αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη που θεωρεί ότι έθεσε το ανήλικο παιδί σε κίνδυνο.

Τι είπε στο LamiaReport για την τραγική αυτή υπόθεση ο κ. Μπαρούτας:

«Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή κατά την οποία τέθηκε το αίτημα από την μητέρα για την αφαίρεση της επιμέλειας του τέκνου εξέφρασε την επιθυμία του να αναλάβει την επιμέλεια του υπό τον όρο όμως της πλήρους συνεργασίας της μητέρας μαζί του για ένα μεταβατικό διάστημα καθόσον ο ίδιος είχε να έλθει σε επικοινωνία και επαφή με το τέκνο του εδώ και οκτώ περίπου έτη χωρίς να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια για το ιατρικό του πρόβλημα και την καθημερινότητά του.

»Δυστυχώς η μητέρα εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας σαν κυρία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, Ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα του στον πατέρα. Και έτσι κλήθηκε ο πατέρας να αναλάβει μόνος του και χωρίς καμία βοήθεια από το συγγενικό του περιβάλλον το βαρύ φορτίο της ανατροφής ενός παιδιού με αρκετές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα κανείς από όσους επιλήφθηκαν της υποθέσεως δεν έχει ασχοληθεί με την κοινωνική πλευρά της αλλά μόνον με το αυστηρό γράμμα του νόμου. Πιστεύω ότι έστω και την ύστατατη στιγμή θα βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για το συγκεκριμένο παιδί χωρίς παράλληλα να τιμωρείται ο δυστυχής ομολογουμένως πατέρας του».

Από την πλευρά της μητέρας του παιδιού η πληρεξούσια δικηγόρος της, κ. Ελευθερία Βάρσου, δήλωσε στο LamiaReport:

«Ως πληρεξούσια δικηγόρος της μητέρας και σεβόμενη πλήρως την ιδιαιτερότητα αυτής της υπόθεσης που αφορά ανήλικο τέκνο επίσης με ιδιαιτερότητα αλλά σεβόμενη εξίσου και το δικαίωμα της μητέρας να εκτελέσει και εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση όπως προβλέπει ο νόμος, δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για το χρονικό της υπόθεσης καθώς έχουν προηγηθεί πολλές δικαστικές διαμάχες μεταξύ άλλων και για την επιμέλεια του τέκνου (είχε λάβει και στο παρελθόν ο πατέρας την επιμέλεια ξανά), ωστόσο αυτά δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται. Ευχή όλων καθώς και προσωπική ευχή είναι με την συνδρομή των αρμόδιων αρχών, το έργο των οποίων εμπιστευόμαστε απολύτως, να φωτιστούν τα σημεία εκείνα της υπόθεσης που πρέπει χωρίς να διαστρεβλώνονται περιστατικά ή να αποκρύπτονται στοιχεία και το ανήλικο να ζήσει στο καταλληλότερο περιβάλλον».

Πηγή: lamiareport.gr

