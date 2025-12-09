Λαμία: Παράσυρση 11χρονου από ΙΧ – Οδηγός εγκατέλειψε το παιδί και αναζητείται

Tροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε στη Λαμία, όταν λευκό Ι.Χ. παρέσυρε και τραυμάτισε ένα 11χρονο παιδί την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, στο ύψος της οδού Σμύρνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος όχι μόνο δεν σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια στον ανήλικο, αλλά εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το ατύχημα, με αποτέλεσμα να αναζητείται από τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 11χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Λαμίας για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Λαμίας, η οποία συγκεντρώνει μαρτυρίες και υλικό από την περιοχή για τον εντοπισμό του οδηγού που εγκατέλειψε το παιδί.

