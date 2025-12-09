Λαμία: Παράσυρση 11χρονου από ΙΧ – Οδηγός εγκατέλειψε το παιδί και αναζητείται

Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 11χρονο παιδί σημειώθηκε στη Λαμία, όταν ΙΧ το παρέσυρε και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Λαμία: Παράσυρση 11χρονου από ΙΧ - Οδηγός εγκατέλειψε το παιδί και αναζητείται
09 Δεκ. 2025 12:06
Pelop News

Tροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε στη Λαμία, όταν λευκό Ι.Χ. παρέσυρε και τραυμάτισε ένα 11χρονο παιδί την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, στο ύψος της οδού Σμύρνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος όχι μόνο δεν σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια στον ανήλικο, αλλά εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το ατύχημα, με αποτέλεσμα να αναζητείται από τις Αρχές.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 11χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Λαμίας για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Λαμίας, η οποία συγκεντρώνει μαρτυρίες και υλικό από την περιοχή για τον εντοπισμό του οδηγού που εγκατέλειψε το παιδί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ