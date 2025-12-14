Λαμία: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και τις απαραίτητες εξετάσεις, ο ανήλικος έλαβε εξιτήριο

Λαμία: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι
14 Δεκ. 2025 21:59
Pelop News

Ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε λίγο πριν τη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/12/25) στη Λαμία, με τραυματισμό 15χρονου αναβάτη στην οδό Αβέρωφ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο ανήλικος έκανε χρήση ενοικιαζόμενου ηλεκτρικού πατινιού εταιρείας που δραστηριοποιείται το τελευταίο διάστημα στην πόλη, χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να τυφλώθηκε από τα φώτα διερχόμενου οχήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του πατινιού.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 15χρονος στη Λαμία

Ο 15χρονος προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και κατέληξε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενος ευτυχώς ελαφρά. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και τις απαραίτητες εξετάσεις, ο ανήλικος έλαβε εξιτήριο. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Τροχαία Λαμίας, η οποία ανέλαβε την καταγραφή και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
