Λάρισα: 41χρονος με τσεκούρι κυνήγησε 37χρονη στη Νεράιδα – Αναζητείται από την αστυνομία

Μια απίστευτη υπόθεση αναστάτωσε τη Λάρισα το απόγευμα της Πέμπτης (30 Οκτωβρίου 2025), όταν άνδρας 41 ετών, οπλισμένος με τσεκούρι, επιτέθηκε και άρχισε να κυνηγά μια 37χρονη γυναίκα στη συνοικία της Νεράιδας. Η γυναίκα γλίτωσε χάρη στην άμεση επέμβαση περαστικών και γειτόνων, ενώ ο δράστης διέφυγε και αναζητείται από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 41χρονος πήγε στο σπίτι του ξαδέλφου του με τον οποίο είχε οικονομικές διαφορές, καθώς του όφειλε χρήματα. Μη βρίσκοντάς τον, ξέσπασε στην 37χρονη σύζυγό του, που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σπίτι.

Ο άνδρας άρχισε να τη απειλεί με το τσεκούρι, ενώ η γυναίκα, σε κατάσταση πανικού, βγήκε τρέχοντας στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια. Η παρουσία κατοίκων και διερχομένων στάθηκε καθοριστική, καθώς έσπευσαν κοντά της, αναγκάζοντας τον δράστη να τραπεί σε φυγή.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, ενώ προανάκριση διενεργείται για τα ακριβή αίτια της επίθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



