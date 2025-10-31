Λάρισα: 41χρονος με τσεκούρι κυνήγησε 37χρονη στη Νεράιδα – Αναζητείται από την αστυνομία

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη συνοικία της Νεράιδας στη Λάρισα, όταν ένας 41χρονος άνδρας, κρατώντας τσεκούρι, καταδίωξε μια 37χρονη γυναίκα μέρα μεσημέρι. Ο δράστης, που αναζητείται, φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα λόγω οικονομικών διαφορών με τον σύζυγό της.

Λάρισα: 41χρονος με τσεκούρι κυνήγησε 37χρονη στη Νεράιδα - Αναζητείται από την αστυνομία
31 Οκτ. 2025 12:01
Pelop News

Μια απίστευτη υπόθεση αναστάτωσε τη Λάρισα το απόγευμα της Πέμπτης (30 Οκτωβρίου 2025), όταν άνδρας 41 ετών, οπλισμένος με τσεκούρι, επιτέθηκε και άρχισε να κυνηγά μια 37χρονη γυναίκα στη συνοικία της Νεράιδας. Η γυναίκα γλίτωσε χάρη στην άμεση επέμβαση περαστικών και γειτόνων, ενώ ο δράστης διέφυγε και αναζητείται από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 41χρονος πήγε στο σπίτι του ξαδέλφου του με τον οποίο είχε οικονομικές διαφορές, καθώς του όφειλε χρήματα. Μη βρίσκοντάς τον, ξέσπασε στην 37χρονη σύζυγό του, που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σπίτι.

Ο άνδρας άρχισε να τη απειλεί με το τσεκούρι, ενώ η γυναίκα, σε κατάσταση πανικού, βγήκε τρέχοντας στον δρόμο καλώντας σε βοήθεια. Η παρουσία κατοίκων και διερχομένων στάθηκε καθοριστική, καθώς έσπευσαν κοντά της, αναγκάζοντας τον δράστη να τραπεί σε φυγή.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, ενώ προανάκριση διενεργείται για τα ακριβή αίτια της επίθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
