Λάρισα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Καραμανλή ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκάλεσε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Λάρισα η φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο εν κινήσει στη λεωφόρο Καραμανλή. Οι επιβαίνοντες πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως από το όχημα, ενώ στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική και Αστυνομία.

25 Απρ. 2026 14:42
Pelop News

Στιγμές έντονης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στη Λάρισα, όταν αυτοκίνητο έπιασε φωτιά ενώ βρισκόταν στη λεωφόρο Καραμανλή, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα και το όχημα να ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς η εικόνα του φλεγόμενου οχήματος έγινε αμέσως αντιληπτή από περαστικούς και διερχόμενους οδηγούς.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το onlarissa.gr καταγράφει το αυτοκίνητο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ πολίτες παρακολουθούν από απόσταση όσα συμβαίνουν.

Άμεση κινητοποίηση στο σημείο

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα στην κίνηση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχομένων.

Η επέμβαση ήταν άμεση, ενώ οι αρχές απομάκρυναν την κυκλοφορία από το σημείο μέχρι να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο.

Μόνο υλικές ζημιές

Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, οι επιβαίνοντες στο όχημα κατάφεραν να το εγκαταλείψουν έγκαιρα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει τραυματισμός.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, ενώ τα ακριβή αίτια του περιστατικού αναμένεται να διερευνηθούν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ